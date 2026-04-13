حوارية في نادي جرش الرياضي حول السردية الأردنية

وطنا اليوم – نظمت اللجنة الاجتماعية والشبابية ولجنة المرأة في نادي جرش الرياضي جلسة حوارية حول “السردية الأردنية .. قصة أرض وإنسان”.

وقال الوزير السابق مفلح الرحيمي، إن السردية الأردنية تجمع بين التاريخ والهوية والقيادة الهاشمية والمواطن الأردن لبناء الدولة الحديثة والدفاع عن قضايا الأمة.

وأكد أن السردية ما تزال مستمرة في الحاضر، وتشكل أساسًا متينًا لبناء المستقبل، وأنه منذ تأسيس الإمارة والأردن يواجه تحديات عديدة منها الحروب واللجوء والتحولات الاقتصادية، لافتاً إلى أن الأردن يحافظ على توازن دقيق بين الاستقرار والانفتاح.

من جابنه، قال الوزير، السابق عاطف عضيبات، إن السردية الأردنية تؤكد على هوية راسخة تشكلت عبر التاريخ، وعلى رواية أصيلة كتبها الأردنيون بالفعل قبل القول، مبيناً أن السردية الأردنية هي قصة دولة قامت على الشرعية الهاشمية، وعلى قيم الاعتدال والكرامة والانتماء واحترام الإنسان، وهي رسالة للأجيال القادمة.

وأكد العين عمر العياصرة أن توثيق السردية الأردنية ليس مجرد جمع للوقائع، بل هو مشروع وطني يهدف إلى صون الذاكرة وتعزيز الانتماء ونقل الحقيقة للأجيال القادمة.

وبين أن القيادة الهاشمية هي رمز الوحدة الداخلية وأساس البنية الملحمية لقيام الدولة، والهاشميون لم يكونوا مجرد قيادة سياسية، بل عنواناً للشرعية التاريخية، وامتداداً لرمزية دينية وقومية أعطت للدولة معناها الأخلاقي قبل بعدها الإداري، ومن هنا تعمقت اللحمة الداخلية، وترسيخ الارتباط العضوي بين الأردن وأمته العربية والإسلامية، ارتباطاً يقوم على المسؤولية لا على الشعارات، وعلى الفعل التاريخي لا على الخطاب المجرد.

بدوره، قال النائب الدكتور حمزة الحوامدة، إن مسيرة الوطن تشير إلى الرحلة الطويلة التي خاضها الأردن منذ التأسيس وحتى اليوم، وتتواصل ثوابته من خلال المحافظة على المبادئ التي لا تتغير كالولاء للقيادة الهاشمية والوحدة الوطنية واحترام القانون والدستور والتوازن في السياسة الخارجية، لافتاً إلى أن الأردن يسير إلى الأمام دون التخلي عن هذه الأسس.

وأوضح أنهم طاقة الوطن المتجددة، وهم أساس الإبداع والابتكار والتطوير، وأن الأردن يحرص على تمكين شبابه، والاستفادة من قدراتهم في كل المجالات، الاقتصاد، والسياسة، والتكنولوجيا، والتعليم.

كما قالت رئيسة لجنة المرأة الدكتورة هند الشروقي التي ادارت الحوار أن هذه الندوة جاءت اليوم استجابة لدعوة سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في ضرورة توثيق السردية الأردنية، تاريخ الأردن الحضاري والإنساني الممتد لأكثر من مليوني عام ،وإبرازاً لدور الدولة التاريخي وتوثيقاً للتراث عبر منصة تفاعلية رقمية ،ليكون مرجعاً وطنياً معتمداً للباحثين والمؤسسات التعليمية والإعلامية، ومصدراً لتعزيز الوعي بالهوية الوطنية، وترسيخ الشعور بالانتماء، ، بما يعزز مكانته الثقافية والحضارية على المستويين الإقليمي والدولي ،معتبرة أن هذا الجمع الكريم يمثل استجابة وطنية تدرك أهمية تسليط الضوء على ضرورة التوثيق وإنجازات الهاشميين في بناء وطن قوي منيع.

وبين رئيس منتدى الحوار الشبابي الوطني، سيف الاسلام بني مصطفى، أن السردية الوطنية ليست ردة فعل على تحولات السياسية، بل تعبير أصيل عن تاريخ الأرض الأردنية بجغرافيتها، وتاريخ الإنسان الذي عاش على مكونات السردية الأردنية المرتبطة بالإنسان والأرض، مبرزةً دور جرش في صياغة ملامح الهوية الوطنية، وفي تشكيل السردية التاريخية والثقافية للمملكة.

من جابنه، أكد رئيس نادي جرش الرياضي، ضاحي العتوم، أن النادي ماضٍ في تنفيذ برامجه الهادفة إلى تمكين الشباب والمرأة، وتفعيل دورهم في المجتمع، من خلال مبادرات نوعية تعزز المشاركة المجتمعية، وتدعم مسيرة التنمية الشاملة في محافظة جرش.



