المصري : اوعزنا للبلديات بتعزيز حضور العلم الاردني في المشهد البصري

وطنا اليوم:أكد وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، أن احتفال المملكة بيوم العلم، الذي يصادف في السادس عشر من نيسان، يمثل وقفة اعتزاز وطني برايةٍ تختزل مسيرة المجد والحرية، وتجسد التفاف الأردنيين الأوفياء حول قيادتهم الهاشمية المظفرة، مؤكداً أن الأردن سيبقى شامخاً بقيادته الحكيمة ومؤسساته الراسخة وشعبه الأبي الذي يثبت في كل الظروف وقوفه صفاً واحداً خلف وطنه.

وفي سياق ترسيخ الرمزية الوطنية لهذه المناسبة، أوضح المصري أن الوزارة أوعزت للبلديات ومجالس الخدمات بتعزيز حضور العلم في المشهد البصري العام، ليشمل الشوارع، والميادين، والمباني العامة، مؤكداً استمرار العمل خلال الأيام المقبلة لضمان ظهور الراية الأردنية خفاقة بأبهى صورة، بما يعزز قيم الانتماء.

ودعا إلى التشاركية الفاعلة مع وزارة الثقافة وجميع المؤسسات الوطنية لإبراز هذه المناسبة بما يليق بمكانة الراية الأردنية في وجدان أبناء الوطن