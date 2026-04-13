الأشغال تبدأ تنفيذ المرحلة الثالثة من صيانة طريق وادي عربة

وطنا اليوم:باشرت وزارة الأشغال العامة والإسكان تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من مشروع صيانة طريق وادي عربة الرئيسي، ضمن برنامجها المستمر لتأهيل شبكة الطرق الحيوية وتعزيز مستويات السلامة المرورية في المناطق الجنوبية.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم الاثنين، تبلغ مدة تنفيذ المشروع 45 يوما تقويميا، فيما تتولى مديرية أشغال محافظة العقبة الإشراف على التنفيذ، بتمويل من مجلس محافظة العقبة.

وأوضحت الوزارة أن نطاق الأعمال يشمل صيانة مقاطع متضررة من الطريق بمساحة إجمالية تقارب 8000 متر مربع، وبطول يقدر بنحو كيلومتر واحد، بما يسهم في رفع كفاءة الطريق وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لمستخدميه، لا سيما كونه من الطرق الحيوية التي تخدم الحركة التجارية والسياحية في المنطقة.

ويأتي هذا المشروع استكمالا لسلسلة مراحل الصيانة التي تنفذها الوزارة على طريق وادي عربة؛ إذ شملت المرحلة الأولى عام 2023 منطقة الريشة، تلتها المرحلة الثانية عام 2024 في منطقة بئر مذكور، ثم المرحلة الثالثة عام 2025 في المنطقة ذاتها، على أن تستكمل الأعمال بالمرحلة الرابعة المقرر تنفيذها خلال العام الحالي 2026 في منطقة أبو خشيبة