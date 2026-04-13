سحب قانون الضمان الاجتماعي  .. هل هو توازن بين السياسة والتشريع

د علي الطراونة

في خضم النقاشات المتكررة حول مشاريع القوانين ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين، يبرز سحب مشروع قانون الضمان الاجتماعي من تحت قبة البرلمان كحدث يفتح الباب أمام تساؤلات متعددة حول أسبابه ودلالاته. فمثل هذه الخطوة لا يمكن اختزالها في سبب واحد أو تفسير بسيط، بل تعكس في جوهرها تداخلًا معقدًا بين اعتبارات سياسية وفنية، وضغوط نيابية وشعبية، إلى جانب حسابات حكومية دقيقة. وفي الحالة الأردنية، يمكن قراءة هذا المشهد من عدة زوايا متكاملة:

أولًا: الأسباب المحتملة للسحب أو التأجيل

1.ضغط النواب

إذا واجه المشروع رفضًا واسعًا أو ملاحظات قوية من عدد كبير من النواب، قد تختار الحكومة سحبه لتجنب إسقاطه رسميًا داخل المجلس، لأن إسقاطه يُعد إحراجًا سياسيًا أكبر.

2.ردود الفعل الشعبية

قوانين الضمان غالبًا تمس شريحة واسعة من الناس (رواتب، تقاعد، اشتراكات)، وبالتالي أي اعتراض شعبي أو نقابي قد يدفع الحكومة لإعادة النظر.

3.ملاحظات فنية وتشريعية

أحيانًا تظهر مشاكل في الصياغة أو آثار اقتصادية غير محسوبة، فتفضّل الحكومة إعادة دراسته بدل تمريره بشكل متسرع.

4.تنسيق داخل الحكومة نفسها

قد يكون هناك اختلاف في وجهات النظر بين الجهات الرسمية حول تفاصيل القانون.

ثانيًا: هل هي “لعبة سياسية”؟

هذا احتمال وارد، لكن لا يمكن الجزم به بشكل قاطع. هناك قراءتان:

1.قراءة سياسية تكتيكية:

قد يكون السحب محاولة من الحكومة (أو وزير العمل) لإعادة ترتيب المشهد، أو لتخفيف الضغط، أو حتى لإحراج بعض النواب وإظهارهم بمظهر الرافض للإصلاح.

2.قراءة واقعية/إدارية:

أن الحكومة ببساطة استجابت لضغط النواب والشارع، وفضّلت التراجع المؤقت بدل التصعيد.

ثالثًا: هل هو انتصار للنواب؟

يمكن اعتباره انتصارًا نسبيًا للنواب إذا:

1.كان هناك موقف موحد أو شبه موحد ضد المشروع

2.وتمكنوا من فرض إعادة النظر فيه

لكن في الوقت نفسه، قد يكون هذا الانتصار مؤقتًا، إذ من الممكن أن تعيد الحكومة طرح القانون بصيغة معدّلة لاحقًا.

وفي المحصلة، فإن ما جرى يعكس مزيجًا من الضغط النيابي، والحسابات الحكومية، والحساسية الشعبية، وليس مجرد خطوة ذات تفسير أحادي. فلا يمكن اعتباره مؤامرة سياسية بحتة، ولا استجابة بريئة بالكامل، بل هو جزء طبيعي من معادلة التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

