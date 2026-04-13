محمد باشا العواملة … قائد عسكري ورمز الكفاءة الأمنية في تاريخ الأردن

13 أبريل 2026
وطنا اليوم _

كتب: ليث الفراية

يُعد اللواء المتقاعد محمد باشا العواملة واحدًا من الشخصيات الأمنية البارزة التي تركت بصمة واضحة في تاريخ دائرة المخابرات العامة الأردنية، حيث ارتبط اسمه بمسيرة طويلة من العمل الأمني الدؤوب، والاحترافية العالية في إدارة الملفات الحساسة التي تتعلق بأمن الوطن واستقراره لم يكن مجرد ضابط في جهاز أمني سيادي، بل كان رجل دولة من الطراز الرفيع، جمع بين الحنكة، والدقة، والقدرة على قراءة المشهد الأمني بكل تعقيداته.

وُلد محمد باشا العواملة في بيئة أردنية أصيلة تشربت قيم الانتماء والولاء، ونشأ على مبادئ الانضباط والمسؤولية، ما انعكس على شخصيته منذ بداياته الأولى ومع التحاقه بدائرة المخابرات العامة، بدأ مسيرة مهنية اتسمت بالجدية والالتزام، حيث تدرج في المواقع الأمنية المختلفة، وأثبت كفاءة لافتة في التعامل مع التحديات الأمنية المتصاعدة.

على امتداد سنوات خدمته، كان العواملة جزءًا من منظومة أمنية دقيقة عملت بصمت على حماية الأردن وصون استقراره، في مرحلة كانت فيها المنطقة تمر بتقلبات سياسية وأمنية معقدة وقد عُرف عنه هدوؤه في إدارة الأزمات، ودقته في تحليل المعلومات، وقدرته على اتخاذ القرار في اللحظات الحرجة، وهي سمات جعلته يحظى بثقة قيادته وزملائه على حد سواء.

تميزت مسيرته داخل دائرة المخابرات العامة بالعمل على ملفات أمنية حساسة، تطلبت مستوى عاليًا من الاحتراف والسرية والانضباط، وكان له دور في تعزيز كفاءة العمل الأمني وتطوير آليات المتابعة والتحليل، بما يواكب طبيعة التحديات المتغيرة كما كان حاضرًا في بناء منظومة عمل تقوم على التكامل بين الجهد الميداني والتحليل المعلوماتي، وهو ما انعكس إيجابًا على الأداء العام للمؤسسة.

ولم يقتصر دوره على الجانب التنفيذي فقط، بل كان مثالًا في القيادة الميدانية والتوجيه، حيث ساهم في إعداد وتأهيل كوادر أمنية شابة، نقل إليها خبرته الطويلة، ورسّخ لديها مفاهيم الالتزام والاحترافية في العمل الأمني وقد بقي أثره واضحًا في العديد من الضباط الذين تتلمذوا على نهجه في الدقة والانضباط.

عرف عن محمد باشا العواملة ارتباطه العميق بالوطن وولاءه الثابت للقيادة الهاشمية، وإيمانه بأن العمل الأمني ليس مجرد وظيفة، بل رسالة تتطلب الإخلاص والتجرد من أي اعتبارات شخصية وقد شكّل هذا النهج أساسًا لمسيرته الطويلة داخل أحد أهم الأجهزة الأمنية في الأردن.

ومع انتقاله إلى التقاعد، بقي اسمه حاضرًا في الذاكرة الأمنية كأحد الرجال الذين أسهموا في ترسيخ دعائم الاستقرار، وشاركوا في بناء منظومة أمنية متماسكة قادرة على مواجهة التحديات بحكمة وفاعلية كما بقي مثالًا للضابط الذي أدى واجبه بصمت، وترك أثرًا لا يُنسى في مؤسسة أمنية تُعد من الركائز الأساسية في الدولة الأردنية.

إن مسيرة اللواء المتقاعد محمد باشا العواملة تمثل نموذجًا للرجل الأمني الذي كرّس حياته لخدمة الوطن من موقع المسؤولية، بعيدًا عن الأضواء، لكنه حاضر دائمًا في صميم الإنجاز حيث سيبقى اسمه شاهدًا على مرحلة من العمل الأمني الجاد، وعلى رجال آمنوا بأن حماية الوطن تبدأ من الإخلاص في التفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة.


24 ساعة
21:43

الذنيبات يتفقد ميناء تصدير الفوسفات والمجمع الصناعي في العقبة

20:57

مجمع اللغة العربية يعيد تشكيل لجانه

20:52

أكسيوس : الولايات المتحدة اقترحت على إيران وقف تخصيب اليورانيوم 20 عاما

20:29

الحرب ترفع أسعار الفستق لأعلى مستوياتها في 8 سنوات

20:19

دعوة لمتقاعدي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتأسيس جمعية تعاونية

20:17

حسان يطلق حملة لرفع الأعلام في الشوارع وعلى المباني الحكومية

19:57

ترامب: كوبا دولة فاشلة وقد نتوجه إليها بعد أن ننتهي من إيران

19:46

الطاقة النيابية تقر اتفاقية تعدين النحاس في منطقة أبو خشيبة

19:43

نشر دوريات بأماكن التنزه لاتخاذ إجراءات بحق المخالفين

19:38

عمليات قلب مفتوح مجانية للأطفال

19:15

ترامب: سيتم تدمير أي سفينة إيرانية تقترب من نطاق الحصار

19:09

اتفاق على دعم قطاع المعاصر والعاملين في قطاع الزيتون

وفيات
وفيات الإثنين 13-4- 2026وفيات الأحد 12-4-2026وفيات الجمعة 10-4-2026ابو الحاج يعزي عشيرة الحويانعزاء وامتنان في مصاب أليم