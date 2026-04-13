وزارة الثقافة: يوم العلم رمزية تمثل إرثاً من الفخر والاعتزاز بتاريخ الدولة ونهضتها

وطنا اليوم:قال وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، إن الراية الأردنية تمثل للأردنيين أكثر من مجرد رمزية، فهي تعبر عن تاريخ الدولة وحاضرها ومستقبلها، وإن العلم يستمد رمزيته من العزم والنخوة الأردنية.

وأكد في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن العلم يمثل رمزية للامتداد التاريخي للدولة؛ فهو يربط الأردن الحديث بجذوره التاريخية، وهو ما يظهر في ألوانه المستمدة من الحضارات العربية الإسلامية والثورة العربية الكبرى وقيادته الهاشمية.

ولفت إلى أن الاحتفال باليوم الوطني للعلم الأردني الذي يصادف يوم الخميس المقبل 16 نيسان، يعزز شعور الانتماء للأردن، موضحا أن الوزارة نظمت ضمن حملة “علمنا عال”، مجموعة من البرامج الاحتفالية الموحدة والمحفزة للاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية وما تحمله من دلالات.

وبين الرواشدة، أنه سيتم رفع العلم في جميع المحافظات بتنظيم من وزارة الداخلية في الساعة الثانية عشرة ظهرا، وستشارك في مراسم رفع العلم موسيقات الجيش العربي والهيئات الرسمية والتطوعية وفرق الكشافة.

فعاليات الاحتفال الرئيسة يحييها مجموعة من الفنانين الأردنيين في الثامنة والنصف مساء، وذلك على النحو الآتي:

محافظة العاصمة: يحيي الفنان عمر العبداللات الحفل الرئيسي على مسرح المدرج الروماني.

محافظة اربد: يحيي الحفل الفنان بشار السرحان والفنانان حسام ووسام اللوزي في حدائق الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.

محافظة الزرقاء: يحيي الحفل الفنان حمدي المناصير على مسرح القرية الحضرية الملكية.

محافظة الكرك: يحيي الفنان سعد أبو دية الحفل في مجمع الأمير فيصل للشباب.

محافظة العقبة: تحيي الفنانة ديانا كرزون الحفل على مسرح ساحة الثورة.

ويتضمن برنامج الحفل أيضا، نصب شاشات لبث احتفالات العلم في مدرسة السلط الثانوية، مركز جرش الثقافي، مركز زوار عجلون، مركز زوار مادبا، حديقة المرحوم عطا الله الشبيل في المفرق، مؤسسة إعمار الطفيلة ومديرية ثقافة معان.