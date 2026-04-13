هدف مغربي يثير ضجة عالمية ويقترب من جائزة بوشكاش

وطنا اليوم:خطف إدريس الجبلي، لاعب نادي المغرب الفاسي، الأضواء، بهدف استثنائي سجله في شباك الوداد البيضاوي، في لقطة وصفتها جماهير الكرة المغربية بأنها واحدة من أجمل الأهداف في تاريخ الدوري المحلي، بعدما هز الشباك بتسديدة مذهلة من مسافة بعيدة بطريقة “رابونا”.

الهدف الوحيد في اللقاء الذي جاء خلال مواجهة قوية بين المغرب الفاسي والوداد، لم يحتج سوى ثوان معدودة ليجتاح منصات التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت اللقطة على نطاق واسع داخل المغرب وخارجه، وسط إشادات جماهيرية وإعلامية اعتبرته “تحفة كروية” تستحق المنافسة على جائزة بوشكاش لأجمل هدف في العالم.

لقطة استثنائية

وجاء الهدف بعدما لمح الجبلي تقدم حارس الوداد عن مرماه، ليطلق تسديدة جريئة ودقيقة من مسافة بعيدة، على طريقة “رابونا”، وهي التسديد من خلف الساق، لتستقر الكرة في الشباك وسط ذهول الجماهير.

مرشح مبكر لبوشكاش

وبحسب متابعين ونقاد، بات هدف الجبلي مرشحا بقوة لدخول قائمة أجمل أهداف العام، بل واعتبره كثيرون حسم جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لأفضل هدف في السنة “بوشكاش”، بالنظر إلى ندرة مثل هذه الأهداف وصعوبة تنفيذها تحت ضغط المباريات.

تفاعل واسع

وشهدت منصات التواصل تفاعلا كبيرا مع الهدف، حيث تداولت حسابات رياضية عالمية اللقطة مع تعليقات تشيد بـ”العبقرية” التي أظهرها اللاعب، فيما طالبت جماهير مغربية بترشيحه رسميا للجائزة العالمية.

لحظة قد تغيّر مسيرة اللاعب

ويرى متابعون أن هذا الهدف قد يشكل نقطة تحول في مسيرة الجبلي، إذ وضع اسمه تحت الأضواء القارية والدولية، ولفت أنظار الأندية والكشافين بفضل لقطة قد تبقى عالقة في ذاكرة الكرة المغربية لسنوات طويلة.

وبين ليلة وضحاها، تحوّل إدريس الجبلي من نجم محلي واعد إلى صاحب هدف عالمي.. هدف قد يكتب اسمه في سجلات كرة القدم إذا واصل طريقه نحو منصة بوشكاش.