12 أبريل 2026
مشادة كلامية وصراخ بين السعايدة والرياطي خلال اجتماع لإحدى اللجان النيابية

وطنا اليوم:اندلعت ملاسنة حادة خلال اجتماع لإحدى اللجان النيابية بين النائب عارف السعايدة والنائب حسن الرياطي، على خلفية اعتراض الأخير على آلية إدارة الجلسة، إضافة إلى ما اعتبره طلباً “جانبياً” من بعض الصحفيين بعدم تصوير مداخلات نواب كتلة جبهة العمل الإسلامي، وفق ما ذكره.
ورد السعايدة على مداخلة الرياطي بالتأكيد على أنه يثير الجدل في مختلف الاجتماعات التي يشارك فيها، مشيراً إلى أنه وعند مطالبة الرياطي بضرورة ضبط الجلسة، أجاب قائلاً: “أنا بضبط مجلس النواب كله، مش بس لجنة”.
وتصاعدت وتيرة التوتر داخل الاجتماع، بعدما طلب السعايدة إخراج الصحفيين وكافة وسائل الإعلام من قاعة اللجنة، الأمر الذي أثار استياءً واسعاً بين الحضور من الصحفيين، وأدى إلى حالة من الجلبة داخل القاعة.
وفي محاولة لاحتواء الموقف، بادر نائب رئيس مجلس النواب، النائب خميس عطية إلى الاجتماع مع الصحفيين، مقدماً تعهدات بأن تكون العلاقة بين مجلس النواب ووسائل الإعلام أكثر مرونة وانفتاحاً خلال الفترة المقبلة.


