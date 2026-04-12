إنجاز أردني نوعي يعزز الحضور العالمي للكاراتيه الأردنية

وطنا اليوم:في تأكيد جديد على التميز الأردني في المحافل الدولية، توّج لاعب المنتخب الوطني للكاراتيه محمد الجعفري بالميدالية الذهبية في بطولة الدوري الممتاز للكراتيه التي استضافتها مدينة ليشان – جمهورية الصين الشعبية ، بعد أداء رفيع المستوى يعكس كفاءة الإعداد وقوة المنافسة.

ولم يقتصر الإنجاز الأردني على الذهب، حيث واصل أبطال المنتخب الوطني حضورهم المشرّف، بإحراز كل من عبدالله حمّاد وعبدالرحمن المصاطفة الميدالية البرونزية، في إنجاز يعكس عمق قاعدة المنتخب وقدرته على المنافسة بثبات على أعلى المستويات العالمية.

كما شهدت البطولة تقديم مستويات فنية متميزة من قبل اللاعب عفيف غيث، واللاعبة يارا ناصر، واللاعبة جود الضروس، في دلالة واضحة على اتساع قاعدة التميز في صفوف المنتخب الوطني.

ويؤكد مجلس إدارة الاتحاد برئاسة السيد حسن مسعود وأسرة الكاراتيه الأردنية أن هذا الإنجاز يُهدى بكل فخر واعتزاز إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وإلى سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وإلى سمو رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية الأمير فيصل بن الحسين، تقديرًا لدعمهم الراسخ والمتواصل للرياضة الأردنية، ورؤيتهم التي أسهمت في تمكين أبطال الوطن من تحقيق هذه الإنجازات ورفع علم الأردن عاليًا في كبرى المحافل الدولية.

كما يُهدى هذا الإنجاز إلى أسرة اللجنة الأولمبية الأردنية، وأسرة الكاراتيه الأردنية، تقديرًا لدورهم الكبير وجهودهم المتواصلة في دعم مسيرة الإنجاز والارتقاء برياضة الكاراتيه على المستويين الإقليمي والدولي.

كما يتقدم مجلس إدارة الاتحاد وأسرة الكاراتيه الأردنية بخالص الشكر والتقدير إلى المدير الفني محمد فتيان، وإلى الجهاز الفني المعاون ممثلًا بـ المدرب حسين روحاني والمدرب سالم المرزوق، على جهودهم الكبيرة وعملهم الاحترافي الذي كان له الدور البارز في تحقيق هذا الإنجاز.

كما يُعرب مجلس إدارة الاتحاد وأسرة الكاراتيه الأردنية عن بالغ تقديرهم وامتنانهم لأهالي اللاعبين، على دعمهم المستمر ومساندتهم لأبنائهم، والذي يشكل ركيزة أساسية في مسيرة الإنجاز والتميز.

إنجاز يرسخ مكانة الأردن على خارطة الرياضة العالمية، ويؤكد استمرارية مسيرة التفوق والإنجاز