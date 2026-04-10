‏حزب عزم  عزم راسخ وصوت الوطن في ميادين الوفاء للقائد

11 أبريل 2026
‏حزب عزم  عزم راسخ وصوت الوطن في ميادين الوفاء للقائد

بقلم الدكتوره دلال اللواما / استاذة العلوم السياسيه
‏عضو في حزب عزم

في مشهد وطني يفيض اعتزازا وانتماء، تتجسد به ملامح الوفاء والالتفاف حول الثوابت الأردنية الراسخة، حيث يقف حزب عزم صفاً واحداً، قيادة وقاعدة، مجسدا أسمى معاني الانحياز للوطن وقضاياه العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات في القدس الشريف.
‏لقد جاءت الدعوة إلى المسيرة الوطنية الكبرى يوم الجمعة الموافق 4/10، والتي انطلقت من المسجد الحسيني باتجاه رأس العين، لتؤكد أن الأردن بقيادته الهاشمية الحكيمة سيبقى الحارس الأمين على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وأن موقفه ثابت لا يتزحزح في دعم الأشقاء الفلسطينيين ورفض كل ما يمس حقوقهم، وفي مقدمتها قانون إعدام الأسرى.
‏وفي هذا السياق، يبرز الدور القيادي للمهندس زيد نفاع، الأمين العام للحزب الذي لم يدخر جهداً في توحيد الصفوف وتعزيز الحضور الوطني للحزب في مختلف المحطات المفصلية.
‏كما تتجلى المواقف المشرفة لكل من سعادة النائب الدكتور أيمن أبو هنية، وسعادة السيدة هدى نفاع، إلى جانب كافة أعضاء الحزب، الذين يشكلون نموذجاً للعمل الحزبي المسؤول المرتكز على الولاء للوطن والقيادة.
‏إن هذه المسيرة ليست مجرد فعالية عابرة، بل هي رسالة وطنية عميقة، تعبر عن وعي الأردنيين وإدراكهم لحجم التحديات، وتؤكد التفافهم حول مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الثابتة والمشرفة، ووقوفهم خلف قيادته الحكيمة في الدفاع عن قضايا الأمة.
‏وفي هذه المسيرة ارتفع العلم الأردني شامخاً، إلى جانب علم الحزب، في لوحة تعكس وحدة الصف، وتؤكد أن الأردن سيبقى، كما عهدناه، سنداً للأشقاء، وحصناً للحق، وصوتاً للعدالة.
‏كانت دعوة صادقة من كل الزميلات والزملاء بالمشاركة الفاعلة، لنثبت معًا أن حزب عزم سيبقى حاضراً في الميدان، كما هو في الموقف، داعماً لجلالة سيد البلاد، ومتمسكاً بثوابته الوطنية التي نعتز بها ونفخر.


24 ساعة
00:55

حمادة يكرم إعلاميين ويعول على انتعاش السياحة قريباً

20:40

Orange Jordan Signs Agreement to support AlOun Jordan Association for Alzheimer’s Disease

19:43

مندوباً عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي عشيرتي الرقاد والمعايطة

18:10

خليفات : عمليات تحديث آليات “الموبايل كرين” خيارا استراتيجيا حتى لا يتوقف عمل ميناء العقبه

17:44

وزير الصحه يتفقد عددا من المواقع الصحية في محافظتي الكرك والطفيلة

17:31

الشبرية… إرث الشجاعة ورسالة الوفاء

15:30

الدكتور محمد أنور أبوكف يلقي محاضرة متخصصة في مؤتمر جدة لجراحة الأعصاب

15:27

وزير البيئة يزور مصنع “معادن المدينة” ويؤكد تشجيع وتعزيز مشاريع إعادة التدوير والاقتصاد الأخضر

15:13

“أردننا جنة” يستقطب 5400 مشارك في أسبوعه الأول ويجسد تكاملية القطاع السياحي

15:11

الرئيس اللبناني أسير حزب الله… 

13:23

عاجل | الدفاع السعودية: وصول قوة عسكرية من باكستان إلى قاعدة الملك عبد العزيز ضمن اتفاقية الدفاع الاستراتيجية

13:16

باكستان تحاول اقناع نائب الرئيس الامريكي بتمديد زيارته لتهيئة الظروف للتوصل لاتفاق نهائي مع ايران

وفيات
وفيات الجمعة 10-4-2026ابو الحاج يعزي عشيرة الحويانعزاء وامتنان في مصاب أليموفيات الخميس 9-4-2026وفيات الاربعاء 8-4-2026