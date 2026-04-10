بعد ليلة القرارات الغريبة.. إيقاف حكم لقاء برشلونة وأتلتيكو

وطنا اليوم:قرارات تحكيمية غريبة شهدتها مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، بدوري أبطال أوروبا، أدت إلى تقديم النادي الكتالوني اعتراضا علنيا، تلاه أنباء عن إيقاف الحكم.

ووفقا لصحيفة “دياريو سبورت”، أُوقف الحكم الروماني إستفان كوفاتش عن إدارة مباريات دوري أبطال أوروبا حتى نهاية الموسم.

واتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) هذا القرار عقب مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز أتلتيكو مدريد 2-0.

خلال المباراة، أثارت عدة أحداث جدلا واسعا حول قرارات التحكيم، لا سيما لحظة وجود خطأ محتمل بمسك الكرة، داخل منطقة جزاء أتلتيكو، لم يُحتسب كركلة جزاء.

كما راجع نظام تقنية الفيديو المساعد (VAR) بعض الأحداث، بما في ذلك اللحظة التي أدت إلى طرد باو كوبارسي.

ورغم ذلك، أُدرج اسم الحكم ضمن قائمة الحكام الرسميين لكأس العالم 2026، التي ستُقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

شكوى برشلونة

ومن جهته، أعلن نادي برشلونة الإسباني تقدمه بشكوى رسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) وذلك بسبب ما وصفه النادي بإزدواجية في المعايير وظلم تحكيمي واضح.

وخسر برشلونة على ملعبه بهدفين دون رد وستقام مباراة الإياب في ملعب “واندا ميتروبوليتانو” في العاصمة مدريد الثلاثاء المقبل، وكان الفريق قد افتقد لمدافعه باو كوبارسي الذي تعرض للطرد أواخر الشوط الأول، كما شهدت المباراة لقطة أخرى كانت مثارا للجدل بعد لمس مارك بوبيل، لاعب أتلتيكو الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

وقال برشلونة في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: “تقدم النادي بشكوى إلى يويفا الخميس، بسبب الأحداث التي شهدها لقاء الفريق مع أتلتيكو مدريد في ذهاب دور الثمانية بدوري الأبطال، النادي يعتبر أن الحكم لم يتبع القانون وهو ما أثر بشكل واضح على النتيجة”.

وأضاف النادي الكاتالوني في بيانه: “الشكوى تتمحور حول لقطة واحدة في الدقيقة 54 بعد استئناف اللعب، حيث قام أحد لاعبي الفريق المنافس بلمس الكرة بيده دون احتساب ضربة جزاء، ويرى النادي أن ذلك يعد خطأ جسيما مثلما هو الحال مع غياب تقنية (فار)، وبناء على ذلك يطلب النادي فتح تحقيق في الأمر والإطلاع على محادثات الحكام، وإذا اقتضى الأمر اعتذارا رسميا بالأخطاء ومعاقبة المتسبب في ذلك”.

وتابع: “إلى جانب ذلك يدرك برشلونة أن تلك ليست المرة الأولى التي تحدث فيها تلك الأخطاء في البطولة والتي تؤثر فيها أخطاء التحكيم على مصير الفرق، مما يعد إزدواجية واضحة ويحول دون المنافسة العادلة مع الأندية الأخرى”.