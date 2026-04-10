10 أبريل 2026
الجمعة … طقس بارد نسبياً في أغلب المناطق

وطنا اليوم:يكون الطقس اليوم الجمعة بارد نسبياً في أغلب المناطق، ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
وحسب إدارة أرصاد الجوية، تظهر في ساعات الصباح الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال المملكة، مع احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في اقصى شمال المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وخلال ساعات المساء يكون الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
أما يوم غد السبت، فيكون الطقس بارد نسبياً في أغلب المناطق، ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويتوقع هطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار أحياناً في مناطق البادية.
وخلال ساعات المساء يكون الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية


