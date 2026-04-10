بعد صلاح .. نجم جديد يعلن الرحيل عن ليفربول

10 أبريل 2026
وطنا اليوم:أكد آندي روبرتسون يوم الخميس عزمه الرحيل عن ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بنهاية الموسم بعد قضاء تسع سنوات في ملعب “أنفيلد” وذلك عقب فترة قصيرة من إعلان زميله المصري محمد صلاح رحيله عن النادي
وقال روبرتسون في منشور على الصفحة الرسمية للنادي على “إنستغرام”” ليس من السهل أبداً مغادرة نادِ مثل ليفربول، فقد كان جزءاً كبيراً من حياتي وحياة عائلتي، لكنني أعلم أن الأمور تمضي قدماً في كرة القدم، وأعلم أن الفرق تمضي قدماً وأعتقد أن الوقت قد حان بالنسبة لي للمضي قدماً والذهاب حيثما تقودني خطوتي التالية ومسيرتي المهنية.
وختم: سأظل دائماً أسترجع الذكريات الرائعة في هذا النادي، فقد بذلت قصارى جهدي في هذا النادي على مدار تسع سنوات. سيظل هذا النادي يعني لي كل شيء، وسيظل المشجعون يعنون لي كل شيء. لقد كانت رحلة رائعة.
وخاض قائد منتخب إسكتلندا 373 مباراة مع ليفربول منذ انضمامه من هال سيتي في 2017، وسجل 13 هدفاً وقدم 69 تمريرة حاسمة خلال فترة حافلة بالألقاب في ميرسيسايد.
وفاز روبرتسون بالدوري الإنجليزي مرتين، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة، وكأس الرابطة مرتين، وكأس العالم للأندية مرة واحدة، وكأس السوبر الأوروبية مرة واحدة، ودرع المجتمع مرة واحدة.
ويأتي هذا بعدما أعلن محمد صلاح، أحد أعظم لاعبي ليفربول على الإطلاق والقاطرة التي قادت الفريق لحقبة النجاح الحديثة مغادرته “أنفيلد” في نهاية الموسم


