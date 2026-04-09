الأمير علي: إعفاء أندية القدم من الغرامات المستحقة منذ بداية الموسم

9 أبريل 2026
وطنا اليوم:عقد الاتحاد الأردني لكرة القدم، برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين، مساء اليوم الخميس 9 نيسان، اجتماع الهيئة العامة غير العادي للعام 2026، والذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي.
وفي مستهل الاجتماع، أعرب سمو الأمير عن اعتزازه بجهود الأندية في دعم وتطوير كرة القدم الأردنية، مؤكداً أنها تمثل الركيزة الأساسية في مسيرة منتخب النشامى، الذي يستعد للمشاركة التاريخية في كأس العالم 2026.
كما قدم سموه التهنئة لطاقم التحكيم الأردني، الذي يضم الحكام أدهم مخادمة، أحمد الرويلي، ومحمد البكار، لاختياره للمشاركة في إدارة مباريات المونديال.
وأكد سموه أن هذه المرحلة تتطلب أعلى درجات المسؤولية والعمل المشترك، مشدداً على أهمية مواصلة دعم المنتخب الوطني لتعزيز جاهزيته ومواكبة تطلعات الجماهير الأردنية.
وتفضل سموه بإعفاء الأندية من كافة الغرامات المالية المستحقة خلال الموسم الحالي وحتى تاريخه، تقديراً لمساهمتها في دعم المنتخب الوطني واحتفاء بمشاركته في كأس العالم.
وخلال الاجتماع، تم الموافقة على طلبات انتساب الأعضاء ضمن فئة “المستقلون”، واعتماد تشكيل الهيئة العامة للاتحاد.
وجرى خلال الاجتماع انتخاب لجنة الانتخاب ولجنة الاستئناف، وتحديد الأعضاء الاحتياطيين لكلتا اللجنتين، تمهيداً لعقد اجتماع الهيئة العامة العادي.
كما تم إعلام الهيئة العامة بقرار مجلس إدارة الاتحاد بتأجيل اجتماع الهيئة العامة العادي، الذي كان مقرراً في 11 أيار المقبل والمتضمن إجراء انتخابات المجلس الجديد، إلى حين اختتام مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم 2026.


