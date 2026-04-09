المخادمة والرويلي والبكار يشاركون في إدارة مباريات كأس العالم 2026

9 أبريل 2026
وطنا اليوم:اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الطاقم التحكيمي الدولي الأردني للمشاركة في إدارة مباريات بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
ويضم الطاقم التحكيمي: حكم الساحة أدهم المخادمة، إلى جانب الحكمين المساعدين أحمد الرويلي ومحمد البكار.
وجاء اختيار الطاقم الأردني، ضمن أربع طواقم آسيوية تشارك في المونديال، بعد اجتيازهم سلسلة من الاختبارات النظرية والعملية التي ينظمها “فيفا”، ضمن معايير محددة لضمان جاهزية الحكام لأكبر محفل كروي في العالم.
ويعد اختيار المخادمة إنجازا جديدا يضاف إلى كرة القدم الأردنية، حيث أنه سيكون أول حكم ساحة أردني يشارك في نهائيات كأس العالم.
يذكر أن أول مشاركة للتحكيم الأردني في نهائيات كأس العالم كانت من خلال الحكم المساعد الراحل عوني حسونة، الذي شارك في مونديال كوريا الجنوبية واليابان عام 2002، ليواصل التحكيم الأردني حضوره المميز على المستوى العالمي.


