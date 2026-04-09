لاعب أردني يضحي بالذهب وينسحب رفضًا لمواجهة إسرائيلي

9 أبريل 2026
وطنا اليوم:أعلن اللاعب الأردني سعيد الرمحي (22 عامًا) عن انسحابه من الدور نصف النهائي في منافسات فئة الرجال (وزن 63 كغم)، ضمن بطولة كأس العالم للكيك بوكسينغ المقامة في تايلاند، وذلك رفضًا لمواجهة لاعب إسرائيلي، رغم حظوظه الكبيرة في المنافسة على الميدالية الذهبية.
وجاء قرار الرمحي بعد مشوار قوي في البطولة، قدّم خلاله أداءً لافتًا أهّله للوصول إلى الأدوار المتقدمة، قبل أن يختار الانسحاب التزامًا بموقفه المبدئي.
وأكد رمزي الرمحي، والد بطل الأردن في الكيك بوكسينغ سعيد، أن هذا القرار يعكس موقفًا وطنيًا وأخلاقيًا، مشددًا على أن “مواجهة لاعب إسرائيلي أمر مرفوض في ظل ما يجري من مجازر يومية، وفي وقت يُغلق فيه المسجد الأقصى وتُستهدف شعوب المنطقة”.
ويأتي هذا الموقف في سياق أوسع من المواقف الأردنية الرافضة للتطبيع في المجال الرياضي، حيث سبق أن رفض منتخب الأردن للشباب مواجهة منتخب الاحتلال في كأس العالم لكرة السلة 2025، في خطوة لاقت حينها تفاعلًا واسعًا على المستويين الشعبي والإعلامي.
كما يعكس انسحاب الرمحي امتدادًا لمواقف عربية متكررة، يفضّل فيها رياضيون الانسحاب من المنافسات الدولية على مواجهة لاعبين إسرائيليين، رغم ما قد يترتب على ذلك من خسارة فرص التتويج.
ويأتي ذلك في ظل تصاعد الأحداث في المنطقة، وما يرافقه من ضغط شعبي عربي متزايد لمقاطعة أي شكل من أشكال التطبيع، بما في ذلك في المحافل الرياضية الدولية.


24 ساعة
00:55

حمادة يكرم إعلاميين ويعول على انتعاش السياحة قريباً

20:40

Orange Jordan Signs Agreement to support AlOun Jordan Association for Alzheimer’s Disease

19:43

مندوباً عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي عشيرتي الرقاد والمعايطة

18:10

خليفات : عمليات تحديث آليات “الموبايل كرين” خيارا استراتيجيا حتى لا يتوقف عمل ميناء العقبه

17:44

وزير الصحه يتفقد عددا من المواقع الصحية في محافظتي الكرك والطفيلة

17:31

الشبرية… إرث الشجاعة ورسالة الوفاء

15:30

الدكتور محمد أنور أبوكف يلقي محاضرة متخصصة في مؤتمر جدة لجراحة الأعصاب

15:27

وزير البيئة يزور مصنع “معادن المدينة” ويؤكد تشجيع وتعزيز مشاريع إعادة التدوير والاقتصاد الأخضر

15:13

“أردننا جنة” يستقطب 5400 مشارك في أسبوعه الأول ويجسد تكاملية القطاع السياحي

15:11

الرئيس اللبناني أسير حزب الله… 

13:23

عاجل | الدفاع السعودية: وصول قوة عسكرية من باكستان إلى قاعدة الملك عبد العزيز ضمن اتفاقية الدفاع الاستراتيجية

13:16

باكستان تحاول اقناع نائب الرئيس الامريكي بتمديد زيارته لتهيئة الظروف للتوصل لاتفاق نهائي مع ايران

وفيات
وفيات الجمعة 10-4-2026ابو الحاج يعزي عشيرة الحويانعزاء وامتنان في مصاب أليموفيات الخميس 9-4-2026وفيات الاربعاء 8-4-2026