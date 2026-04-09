موقع دولي يضع التعمري في تشكيلة النخبة لمونديال 2026

وطنا اليوم:اختار موقع Olé الرياضي الدولي، لاعب المنتخب الوطني موسى التعمري ضمن “تشكيلة النخبة” للمجموعة التي تضم المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويعد موقع Olé من أبرز المنصات الرياضية المتخصصة في تغطية كرة القدم العالمية، حيث نشر التشكيلة عبر منصاته الرقمية، وتضم العديد من نجوم اللعبة، بينهم ليونيل ميسي ورياض محرز، الى جانب التعمري الذي جاء ضمن خيارات الخط الهجومي.

ويعكس هذا الاختيار الحضور المتنامي للاعب الأردني على الساحة الكروية الدولية في ظل المستويات اللافتة التي يقدمها مع المنتخب الوطني خلال الاستحقاقات الأخيرة.

ويترقب الشارع الرياضي الأردني مواصلة المنتخب الوطني مشواره في التصفيات، وسط تطلعات بحضور لافت في نهائيات مونديال 2026.