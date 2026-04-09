بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رياضة

موقع دولي يضع التعمري في تشكيلة النخبة لمونديال 2026

9 أبريل 2026
وطنا اليوم:اختار موقع Olé الرياضي الدولي، لاعب المنتخب الوطني موسى التعمري ضمن “تشكيلة النخبة” للمجموعة التي تضم المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
ويعد موقع Olé من أبرز المنصات الرياضية المتخصصة في تغطية كرة القدم العالمية، حيث نشر التشكيلة عبر منصاته الرقمية، وتضم العديد من نجوم اللعبة، بينهم ليونيل ميسي ورياض محرز، الى جانب التعمري الذي جاء ضمن خيارات الخط الهجومي.
ويعكس هذا الاختيار الحضور المتنامي للاعب الأردني على الساحة الكروية الدولية في ظل المستويات اللافتة التي يقدمها مع المنتخب الوطني خلال الاستحقاقات الأخيرة.
ويترقب الشارع الرياضي الأردني مواصلة المنتخب الوطني مشواره في التصفيات، وسط تطلعات بحضور لافت في نهائيات مونديال 2026.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:55

حمادة يكرم إعلاميين ويعول على انتعاش السياحة قريباً

20:40

Orange Jordan Signs Agreement to support AlOun Jordan Association for Alzheimer’s Disease

19:43

مندوباً عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي عشيرتي الرقاد والمعايطة

18:10

خليفات : عمليات تحديث آليات “الموبايل كرين” خيارا استراتيجيا حتى لا يتوقف عمل ميناء العقبه

17:44

وزير الصحه يتفقد عددا من المواقع الصحية في محافظتي الكرك والطفيلة

17:31

الشبرية… إرث الشجاعة ورسالة الوفاء

15:30

الدكتور محمد أنور أبوكف يلقي محاضرة متخصصة في مؤتمر جدة لجراحة الأعصاب

15:27

وزير البيئة يزور مصنع “معادن المدينة” ويؤكد تشجيع وتعزيز مشاريع إعادة التدوير والاقتصاد الأخضر

15:13

“أردننا جنة” يستقطب 5400 مشارك في أسبوعه الأول ويجسد تكاملية القطاع السياحي

15:11

الرئيس اللبناني أسير حزب الله… 

13:23

عاجل | الدفاع السعودية: وصول قوة عسكرية من باكستان إلى قاعدة الملك عبد العزيز ضمن اتفاقية الدفاع الاستراتيجية

13:16

باكستان تحاول اقناع نائب الرئيس الامريكي بتمديد زيارته لتهيئة الظروف للتوصل لاتفاق نهائي مع ايران

وفيات
وفيات الجمعة 10-4-2026ابو الحاج يعزي عشيرة الحويانعزاء وامتنان في مصاب أليموفيات الخميس 9-4-2026وفيات الاربعاء 8-4-2026