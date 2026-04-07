عمال يهددون بإضراب قبل المونديال.. ورسالة إلى الفيفا

وطنا اليوم:طالبت نقابة تمثل نحو ألفي عامل في قطاع خدمات الطعام بملعب سوفي في الولايات المتحدة، الإثنين، ⁠الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بإبعاد إدارة الهجرة والجمارك الأميركية عن عمليات كأس العالم في لوس أنجلوس، محذرة من أن العمال قد يلجأون إلى الإضراب في حال عدم الاستجابة لمخاوفهم.

وأوضحت نقابة “يونايت هير لوكال 11” التي تمثل الطهاة والعاملين في الحانات داخل ملعب “إنغلوود”، أن العمال لا يزالون دون عقود ‌عمل مع اقتراب موعد البطولة.

وقدمت النقابة إلى الفيفا ومالك الملعب “كرونكي سبورتس آند إنترتينمنت” 3 مطالب رئيسية، هي التزام علني ‌بعدم إسناد أي دور لإدارة الهجرة والجمارك وحرس الحدود خلال البطولة، وضمان حماية وظائف العاملين المنضوين تحت لواء النقابة وتحسين ظروف عملهم، إلى جانب دعم توفير سكن منخفض التكلفة للعاملين في قطاع الضيافة.

وكان القائم بأعمال مدير إدارة ‌الهجرة والجمارك الأميركية تود ليونز قد صرح ‌بأن الإدارة ستلعب “دورا ⁠رئيسيا” في كأس العالم، وهو ما اعتبرته النقابة تهديدا لسلامة العمال والضيوف في لوس أنجلوس.

ولم يرد الفيفا على الفور على طلب للتعليق، كما رفض ممثلو ملعب “سوفي” الإدلاء ⁠بأي تصريحات.

وأضافت النقابة ‌أنها تسعى أيضا إلى الحصول على ضمانات بعدم استخدام الذكاء الاصطناعي ⁠خلال البطولة، بما يؤدي إلى إلغاء وظائف أعضائها.

وربطت النقابة مطالبها العمالية ⁠بقضايا أوسع تتعلق بتكاليف السكن في منطقة لوس أنجلوس، لا سيما في “إنغلوود”، داعية إلى دعم صندوق إسكان القوى العاملة، وفرض ⁠قيود على الإيجارات قصيرة ​الأجل، واعتماد إجراءات ضريبية تهدف إلى تمويل الإسكان ميسور التكلفة وحماية أسر المهاجرين.

وقال كيرت بيترسن الرئيس المشارك للنقابة في بيان: “سيجني الفيفا والشركات الراعية مليارات الدولارات من لوس أنجلوس، في حين يرفض حتى الاعتراف بالطهاة والعمال وموظفي الأكشاك الذين يجعلون هذا الحدث ممكنا”.

وأشارت النقابة إلى أنها سعت مرارا إلى عقد اجتماعات مع الفيفا منذ اختيار لوس أنجلوس مدينة مضيفة، ‌لكنها قوبلت بالتجاهل.

ومن المقرر أن تستضيف لوس أنجلوس 8 مباريات في كأس العالم على ملعب “سوفي” تبدأ بمباراة الولايات المتحدة أمام باراغواي في 12 يونيو