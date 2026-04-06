الحميمة… موقع تاريخي جامع يعزز السردية الوطنية الأردنية

بقلم: حسن علي الزوايدة

في قلب الجنوب الأردني، وعلى مقربة من طريق القوافل القديم الذي ربط بلاد الشام بشبه الجزيرة العربية، تقف الحميمة شاهدًا حيًا على تاريخٍ عريق، ومخزونٍ حضاريٍ يعكس عمق الهوية الأردنية وأصالتها. إنها ليست مجرد قرية تاريخية، بل محطة مفصلية في مسار الحضارات التي تعاقبت على الأردن، ومركزًا ثقافيًا يعزز السردية الوطنية التي نعتز بها ونفاخر.

لقد أدركت الإمبراطوريات التي مرت في الشرق الأوسط أهمية هذا الموقع الاستراتيجي، فلم تغفل عنه، بل جعلت منه نقطة ارتكاز رئيسية، نظرًا لموقعه الذي يربط بين الشمال والجنوب، وكونه محطة أساسية لاستراحة القوافل التجارية التي شكلت عصب الاقتصاد في العصور القديمة. ومنذ عهد الأنباط، مرورًا بالعهد الروماني، وصولًا إلى العصر الإسلامي، ظلت الحميمة حاضرة في المشهد الحضاري، تؤدي دورًا اقتصاديًا وثقافيًا مهمًا.

وتكتسب الحميمة مكانة خاصة في التاريخ العربي الإسلامي، إذ كانت منطلقًا للدعوة التي مهدت لقيام الدولة العباسية، حيث خرج منها رجال كان لهم دور بارز في إحداث تحول تاريخي كبير، أسهم في بناء حضارة امتدت آثارها إلى مختلف أرجاء العالم الإسلامي، وكان لها دور محوري في نشأة وتطور مدن كبرى مثل بغداد.

إن هذا الإرث التاريخي العريق يجعل من الحميمة رمزًا للفعل الحضاري الأردني، ودليلًا على أن الإنسان الأردني كان، وما زال، صانعًا للأحداث، وشريكًا في صناعة التاريخ، لا تابعًا له. ومن هنا، فإن الاعتزاز بهذه المنطقة هو اعتزاز بجذورنا، وتعزيز لهويتنا الوطنية التي تقوم على العمق التاريخي والانتماء الصادق.

وفي هذا السياق، تتجلى أهمية الاهتمام بموقع الحميمة، ليس فقط من الناحية الأثرية، بل أيضًا من خلال إدماجه في المشروع الثقافي والسياحي الوطني، بما يسهم في ترسيخ السردية الأردنية التي أكد عليها سمو ولي العهد الحسين بن عبدالله الثاني، والتي تهدف إلى إبراز دور الأردن التاريخي والحضاري، وتعزيز وعي الأجيال الشابة بماضيهم المجيد.

إن أبناء المنطقة، ممثلين بـ جمعية الحميمة السياحية، يطالبون بأن تحظى منطقتهم بالعناية التي تستحقها، من خلال الترويج السياحي والثقافي، وتطوير البنية التحتية، لتعود الحميمة كما كانت عبر العصور مركز جذبٍ حضاريٍ وسياحي، يربط الماضي بالحاضر، ويمنح الأمل بمستقبل أكثر إشراقًا.

وفي الختام، تبقى الحميمة أكثر من مجرد موقع أثري؛ إنها ذاكرة وطن، وجزء من رواية أردنية أصيلة، تستحق أن تُروى للأجيال، وأن تُصان بكل ما أوتينا من وعي واهتمام. حفظ الله الأردن، وقيادته الهاشمية،