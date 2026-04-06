بقلم: المحامي حسين أحمد الضمور

ما كان العشم يومًا أن نُفاجأ بمواقف أو كلمات لا تليق بحجم الأخوّة التي جمعتنا، ولا بتاريخٍ طويلٍ من الوقوف إلى جانب من قصدوا الأردن طلبًا للأمان والاستقرار.

لقد ظننا – كما ظن غيرنا – أن من عاش بيننا، وأكل من خير هذا البلد، سيحمل في قلبه جميلًا لا يُنكر، ووفاءً لا يتبدل، وأن تبقى المودة هي العنوان، والاحترام هو القاسم المشترك.

إلا أن ما شهدناه مؤخرًا، من بعض الهتافات والتصريحات التي مست الأردن وأهله، وتجاوزت حدود الأدب واللياقة، لم يكن في الحسبان، ولا يمكن تبريره تحت أي ظرف.

وما زاد الألم، هو ما طال أرزاق أبناء الوطن، وتحديدًا سائقي الشاحنات، الذين يمثلون شريحة كادحة شريفة، لا ذنب لها إلا السعي خلف لقمة العيش بكرامة.

في البداية، أحسنا الظن، وقلنا إنها تصرفات فردية، لا تمثّل إخوتنا السوريين الذين نعرف أخلاقهم ونجلّها، لكن تكرار المشهد، واتساع دائرته، يفرض علينا أن نقف وقفة صريحة، نُذكّر فيها بأن الاحترام لا يُجزّأ، وأن الكرامة لا تُساوَم.

لسنا دعاة فتنة، ولا نُجيد لغة التحريض، ولكننا نرفض أن تُقابل المواقف النبيلة بالجحود، أو أن يُفسَّر الحلم ضعفًا، أو يُساء إلى وطنٍ كان ولا يزال حضنًا للجميع.

سيبقى الأردن كبيرًا بأهله، ثابتًا بمواقفه، كريمًا بعطائه…

لكن الكرامة خطٌ أحمر، لا يُسمح بتجاوزه، تحت أي مسمى.