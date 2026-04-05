الحنيطي يعد بإغلاق ملف ديون الفيصلي

5 أبريل 2026
وطنا اليوم:نشر رجل الأعمال الأردني محمد حمود الحنيطي بياناً عبر صفحته على منصة (X)، وجّه فيه رسالة إلى جماهير النادي الفيصلي، أكد خلالها عزمه تولي زمام الأمور بشكل مباشر والعمل على معالجة التحديات التي يواجهها النادي.
وقال الحنيطي: “جماهير النادي الفيصلي العظيم… يا نبض الزعيم ودرعه الحصين، أمام الله عز وجل، نعاهدكم عهد الرجال، بأنني سأتولى زمام الأمور بنفسي، يوماً بيوم، ولن أترك صغيرة ولا كبيرة إلا وسأكون فيها حاضرًا ومسؤولاً”.
وأضاف أن الجماهير ستشهد خلال بضعة شهور “الفيصلي الذي تعرفونه… بل أقوى”، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستكون “مرحلة تاريخية” تتضمن نقلة نوعية حقيقية.
وأشار إلى أن هذه المرحلة ستبدأ بإغلاق ملف المديونية بالكامل، إلى جانب العمل على استقطاب محترفين دوليين على أعلى مستوى، بما يليق باسم النادي وتاريخه.
وشدد الحنيطي على أن المرحلة القادمة “لا تحتمل المجاملة ولا التهاون”، مؤكداً أنها ستكون مرحلة حسم يُعرف فيها من يقف مع النادي ومن يقف ضده.
وختم بالقول إن الفيصلي “ليس نادياً عابراً، بل إرث وتاريخ وهوية”، مؤكداً استعداده لتقديم كل ما يملك في سبيل رفعة النادي وعدم خذلان جماهيره


