في زيارة سمو الأمير الحسين إلى الجامعة الألمانية الأردنيّة… رسالة أملٍ وثقةٍ بالمستقبل

الأستاذ الدكتور علاء الدين الحلحولي

رئيس الجامعة الألمانية الأردنية

في الأوقات الصعبة والحرجة، تُقاس قدرة وحكمة القيادات بما تفعله، وبقربها من الناس، وبقدرتها على بثّ الطمأنينة وتحويل التحديات إلى دوافع للعمل والأمل. ومن هذا المنطلق، جاءت زيارة صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد المعظّم، إلى الجامعة الألمانية الأردنية، زيارةً تحمل في مضامينها أبعادًا وطنيةً وإنسانيةً عميقة، وتؤكد نهجاً هاشمياً أصيلًا يقوم على القرب من الشباب، والإيمان بقدراتهم، والحرص على تمكينهم ليكونوا شركاء حقيقيين في صناعة المستقبل.

لقد عكست هذه الزيارة الكريمة صورة القائد الشاب الذي يتحرّك بين المؤسسات بثقةٍ ومسؤولية، يتابع التفاصيل والمستجدّات، ويحرص على اللقاء المباشر مع الشباب، والاستماع إلى أفكارهم، والاطلاع على تجاربهم، ومناقشتهم بوعيٍ واهتمام. وهي ليست مجرد زيارة بروتوكولية، بل رسالة واضحة بأن الشباب الأردني حاضرٌ في قلب الرؤية، وأن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالإنسان، بعقله، بمهاراته، بقدرته على التعبير، وبإيمانه بنفسه ووطنه.

إنّ ما يميز حضور سمو ولي العهد، في مثل هذه المحطات، هو تلك الطاقة الإيجابية التي يبعثها، وذلك الأثر المعنوي الكبير الذي يتركه في النفوس. فهو لا يكتفي بالتشجيع، بل يشحذ الهمم، ويرفع المعنويات، ويوجّه برسائل واضحة ملؤها العزم والإصرار والاقتدار، مفادها أن الأردن، بقيادته وشبابه ومؤسساته، قادرٌ على تجاوز الأزمات، والخروج منها أكثر قوةً ومنعةً وتماسكًا. وهذه الرسالة، في جوهرها، ليست موجّهة لفئة بعينها، بل لنا جميعاً؛ كي نلتقط الرؤية، ونحسن قراءة المرحلة، ونتخذ المواقف التي تجعلنا أكثر وعيًا، وأكثر تأثيراً، وأكثر قدرةً على خدمة وطننا بإخلاص وكفاءة.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية التأطير الوطني العميق لرسائل التحول الرقمي، وتطوير التعليم، وتمكين الشباب من أدوات العصر. فالعالم اليوم لا ينتظر المترددين، ولا يفسح المجال إلا لمن يمتلك المعرفة، والمهارة، والقدرة على التواصل، والجرأة على المبادرة. ومن هنا، فإن الاستثمار في مهارات الشباب، وفي قدرتهم على التعبير عن ذواتهم، والتفاعل مع مجتمعاتهم، والتواصل مع العالم بثقة، لم يعد ترفاً، بل أصبح ضرورة وطنية واستراتيجية.

إن بناء قيادات شابة قادرة على تحمّل المسؤولية، والتفكير النقدي، والعمل بروح الفريق، والتحدث إلى العالم بلغة الثقة والعزيمة، هو من أهم ما نحتاجه في هذه المرحلة. وهذه المعاني جميعها تتجسد في الرسائل التي تحملها مثل هذه الزيارات الكريمة، والتي تؤكد أن الأردن ماضٍ في مشروعه الوطني التحديثي بثبات، وأن شبابه ليسوا على هامش المشهد، بل في صميمه، وأن الجامعات والمؤسسات التعليمية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن تكون حواضن للأفكار، ومصانع للقيادات، ومنابر للتميّز والابتكار والانفتاح المسؤول.

لقد كانت زيارة سمو الأمير الحسين إلى الجامعة مناسبةً وطنيةً مضيئة، أضاءت في النفوس معاني الانتماء والولاء، ورسّخت قيمة العمل الجاد، وأعادت التأكيد على أن الأردن، رغم ما يحيط به من تحديات، يملك من الحكمة والقيادة والوعي والشباب ما يجعله قادرًا على صناعة فرصه، وتحويل محنه إلى مساحات جديدة للإنجاز والتقدّم.

وما أحوجنا اليوم إلى هذا الخطاب المفعم بالأمل، وإلى هذه الروح التي ترى في الشباب طاقة بناء، وفي المؤسسات منصات إنجاز، وفي الوطن فكرةً عظيمةً تستحق أن نبذل من أجلها الفكر والجهد والوقت. فالأردن كان وسيبقى وطن الرسالة والاعتدال والكرامة، وقيادته الهاشمية كانت دوماً الأقرب إلى الناس، والأصدق في التعبير عن تطلعاتهم، والأحرص على أن يبقى هذا الوطن قويًا بأبنائه، عزيزاً بمؤسساته، واثقًا بمستقبله.

حفظ الله الأردن، في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وسمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وأدام على وطننا نعمة الأمن والاستقرار، وزاده قوةً ومنعةً ورفعة.