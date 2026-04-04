تأهل تاريخي للمونديال لـ”النشامى” يعزز حضور الأردن في السياحة العالمية

وطنا اليوم – أسهمت الإنجازات المتتالية للمنتخب الوطني لكرة القدم في الترويج للأماكن السياحية والأثرية في الأردن على نطاق عالمي، ما يعزز التوقعات بمواسم سياحية أكثر نشاطا خلال الفترة المقبلة.

وكان لنجاحات منتخب “النشامى”، وعلى رأسها التأهل التاريخي إلى كأس العالم 2026، دور بارز في إثارة اهتمام الملايين حول العالم للتعرف على الأردن، الذي تمكن من إيصال منتخبه إلى أعلى مستويات المنافسة الدولية.

وساهم تحقيق المنتخب وصافة كأس آسيا 2023، ووصافة كأس العرب 2025، إلى جانب إنجاز التأهل غير المسبوق للمونديال، في جذب اهتمام وسائل الإعلام العالمية، التي سلطت الضوء على الأردن بوصفه بلدا يتمتع بالاستقرار ويزخر بالمقومات السياحية والأثرية.

وأبرزت العديد من وسائل الإعلام العالمية خلال تغطياتها لإنجاز التأهل إلى المونديال، معالم بارزة في الأردن، مثل مدينة البتراء الوردية، إحدى عجائب الدنيا السبع، والبحر الميت أخفض بقعة على سطح الأرض، إلى جانب مدينة العقبة، وقلعة عجلون، ومدينة جرش الأثرية، وغيرها من الوجهات التي أثارت اهتمام المتابعين حول العالم.

وأفردت وسائل إعلام في أميركا الجنوبية وأفريقيا وأميركا الشمالية وأوروبا مساحات واسعة للحديث عن مسيرة المنتخب الأردني، الذي نجح في الوصول إلى العالمية رغم التحديات، ما دفع الجمهور إلى البحث عن الأردن والتعرف على مقوماته، معبرين عن إعجابهم بما يملكه من تنوع سياحي وأثري يعزز جاذبيته كوجهة مميزة للزيارة.

وأكد الصحفي الرياضي يحيى قطيشات، أن تأهل المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس العالم لا يعد إنجازا رياضيا فحسب، بل يمثل إنجازا وطنيا شاملا، لا سيما على الصعيدين السياحي والتعريفي بالأردن.

وأضاف أن بلوغ “النشامى” المونديال أسهم في زيادة فضول العالم للتعرف على الأردن، والاطلاع على أبرز معالمه السياحية، مثل البتراء، والبحر الميت، والعقبة، وعجلون، وجرش، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز شكل فرصة مثالية للترويج لهذه الوجهات التي ستستفيد بشكل مباشر من الزخم الإعلامي.

من جهته، عبر رئيس نادي عجلون رجائي الصمادي، عن فخره عند مشاهدة اسم الأردن يتصدر عناوين صحيفة أرجنتينية تناولت منتخب “النشامى” والأردن بشكل عام، لافتا إلى أن الإعلام الأرجنتيني يولي اهتماما متزايدا بالأردن، خاصة في ظل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين في كأس العالم.

وأوضح أن هذا الاهتمام دفع وسائل الإعلام هناك إلى تسليط الضوء على الأردن، من حيث مدنه ومعالمه السياحية وميزاته المناخية، ما جعله مادة إعلامية غنية ومحل اهتمام المتابعين.

بدوره، دعا مشجع المنتخب الوطني عارف مقبل الجهات المعنية بالقطاع السياحي، إلى تكثيف جهودها لاستثمار هذا الإنجاز التاريخي في الترويج للأردن في مختلف المجالات، مؤكدا أن مشاركة المنتخب في حدث عالمي بحجم كأس العالم ستسهم في تسليط الضوء دوليا على الأردن وما يزخر به من مقومات مميزة.