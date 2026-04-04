4 أبريل 2026
منتخب الشابات يلتقي نظيره الكوري الجنوبي ببطولة كأس آسيا غدا

وطنا اليوم – يلتقي المنتخب الوطني للشابات لكرة القدم نظيره الكوري الجنوبي، عند الساعة الثانية عشر من ظهر يوم غد الأحد، في مباراة تقام ضمن منافسات بطولة كأس آسيا للشابات المقامة حاليا في تايلند.

وتعد هذه المباراة الثانية لمنتخب الشابات في البطولة، حيث خسر مباراته الأولى الخميس الماضي، أمام كوريا الشمالية بنتيجة 0-8.
ويختتم منتخب الشابات مشواره في دور المجموعات أمام أوزبكستان الأربعاء المقبل عند الرابعة عصراً، بتوقيت الأردن، على ملعب ثامسات.
وحسب نظام البطولة، تم تقسيم المنتخبات الـ 12 المشاركة في البطولة على ثلاث مجموعات، حيث تضم كل مجموعة أربعة فرق، تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن يتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى جانب أفضل فريقين حاصلين على المركز الثالث إلى الدور ربع النهائي، في حين تتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى في البطولة القارية إلى كأس العالم للشابات ت20، والتي تقام في بولندا.


