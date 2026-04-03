​أين “جنرالات” الضمان عن طاولة التشريع؟!

الخبير موسى الصبيحي

​لم أتردد لحظة في تلبية دعوة لجنة العمل النيابية للمشاركة في حوارات تعديل قانون الضمان الاجتماعي.. استجبت مدفوعاً بالأمانة والمسؤولية، رغم أنني لم أكن يوماً مديراً عاماً للمؤسسة، ولا صاحب القرار المفصلي فيها، بل مجرد صاحب خبرة متواضعة في هذا الصرح الوطني، رغم تنبيهاتي الكثيرة أثناء خدمتي وبعدها إلى بعض مواطن الخلل التي تحتاج إلى تصويب وإصلاح.

​لكنني اليوم خرجتُ بسؤال تملؤه المرارة: لماذا غاب المديرون العامون السابقون للضمان عن هذا المشهد؟

​لماذا لم يستجب أي منهم لدعوة اللجنة الموقرة لتقديم حلولهم وأفكارهم في لحظة وطنية مفصلية؟ أليست الخبرة أمانة ومسؤولية؟ والدولة التي منحتهم شرف قيادة هذه المؤسسة لسنوات، ألا تستحق منهم المبادرة اليوم وتقديم الرأي والأفكار والبدائل في تشريع يمس حياة كل أردني ويمس مستقبل الأجيال؟

لماذا غابوا و​غابت أفكارهم، وحلولهم.؟!

ها هي كراسيهم التي غادروها شاهدة على صمتهم في وقتٍ نحن أحوج ما نكون فيه إلى آرائهم الصادقة النابعة من خبرتهم وتجربتهم ومعرفتهم.

هذه الرسالة بما تحمله من تساؤلات مريرة ليست لهؤلاء “الجنرالات” بقدر ما هي للحكومات، وللقادم من القرارات.

