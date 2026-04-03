منتدى الأردن لحوار السياسات يشيد بإطلاق وزارة الشباب مسارات تمكين الشباب

رئيس منتدى الأردن لحوار السياسات

الأستاذ الدكتور حميد البطاينة

يؤكد منتدى الأردن لحوار السياسات أن ما تشهده وزارة الشباب اليوم لم يعد مجرد تطوير في البرامج أو إعادة تنظيم في الأدوات، بل هو تحول عميق في فلسفة العمل الشبابي؛ إذ انتقلت الوزارة من منطق الأنشطة المؤقتة إلى نهج برامجي مستدام قائم على الأثر والنتائج.

وقد تابع المنتدى باهتمام انطلاق مسارات التمكين التي أعلنت عنها وزارة الشباب، بوصفها خطوة نوعية نحو إعادة بناء منظومة العمل الشبابي على أسس واضحة تقوم على التخطيط، وتستهدف الأثر، وتستجيب لاحتياجات الشباب الحقيقية.

ويرى المنتدى أن اعتماد هذه المسارات لا يمثل مجرد تصنيف للبرامج، بل يعكس إعادة تعريف لدور الدولة في تمكين الشباب، حيث لم تعد المراكز الشبابية مجرد مساحات للأنشطة، بل أصبحت منصات لإنتاج الفرص، وبناء القدرات، وصناعة الأثر.

كما يؤكد المنتدى أن هذا التوجه يأتي منسجماً مع الرؤية الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، التي تضع الشباب في صميم مسارات التحديث الشامل، وتؤكد أن الاستثمار في الإنسان هو الأساس في بناء الدولة الحديثة.

ويثمن المنتدى الدور المحوري لصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في دعم قضايا الشباب، وقيادة المبادرات النوعية التي تعزز مشاركتهم، وتفتح أمامهم آفاق الإبداع والتمكين، وترسخ حضورهم كشركاء فاعلين في صناعة المستقبل.

كما يشيد المنتدى بدور دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان في دعم مسارات التحديث، وتعزيز التكامل بين المؤسسات، بما ينعكس إيجاباً على تطوير السياسات والبرامج الوطنية، وفي مقدمتها قطاع الشباب.

وفي هذا الإطار، يشيد منتدى الأردن لحوار السياسات بالدور القيادي لمعالي وزير الشباب الدكتور رائد سامي العدوان في ترسيخ العمل المؤسسي، وتعزيز الشراكة، وتبني منهجيات حديثة تقوم على التخطيط وقياس الأثر، وربط البرامج باحتياجات الشباب.

إن تمكين الشباب يتحقق عبر برامج نوعية مستدامة تُبنى على أسس علمية، وتُقاس بنتائجها، وتُترجم إلى أثر ملموس في حياة الشباب، وهو ما تتجلى ملامحه بوضوح في النهج الجديد لوزارة الشباب.

وعليه، يعلن منتدى الأردن لحوار السياسات دعمه الكامل لهذا المسار، واستعداده لتسخير خبرات أعضائه بالشراكة مع وزارة الشباب، بما يعزز ترسيخ هذا النهج، ويعظّم أثره، ويكرّسه نموذجًا وطنياً مستدامًا يُحتذى به.