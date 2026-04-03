بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رياضة

أرقام خرافية.. كم يبلغ سعر تذكرة مشاهدة ميسي رونالدو في كأس العالم؟

3 أبريل 2026
وطنا اليوم:تشهد منافسات كأس العالم 2026 مشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ المونديال وسط توقعات بحضور جماهيري كبير.
ويترقب عشاق كرة القدم العديد من المباريات، وتحديداً لمنتخبي البرتغال والأرجنتين، في ظل مشاركة كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال، وليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين.
ويتواجد المنتخب البرتغالي في المجموعة الحادية عشرة برفقة كولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوزبكستان، ويخوض لقاءاته في مرحلة المجموعات بمدينتي هيوستن وميامي.
ويلعب المنتخب الأرجنتيني في المجموعة العاشرة برفقة منتخبات: الجزائر، والأردن، والنمسا، ويخوض مبارياته في مدينتي كانساس سيتي، وأرلينغتون .

ولمشاهدة مباريات النجمين الأشهر في العالم في أفضل المقاعد، سيُضطر المشجعون لدفع مبلغ باهظ جداً بحسب تقرير نشره موقع SportskeedaFootball.
ويبلغ سعر تذكرة  المباراة الافتتاحية للمنتخب البرتغالي أمام منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية بملعب “إن أر جي” بمدينة هيوستن مبلغ 114086 دولاراً أمريكياً.
فيما تبلغ  قيمة تذكرة المباراة الافتتاحية لحامل اللقب المنتخب الأرجنتيني أمام المنتخب الجزائري بملعب أروهيد بمدينة كانساس سيتي 98765 دولاراً أمريكياً.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
