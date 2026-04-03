تصنيف الفيفا.. المغرب يحافظ على موقعه بين الـ10 الكبار

وطنا اليوم:حافظ المنتخب المغربي على مكانه بين العشرة الأوائل في التصنيف الشهري الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وذلك باحتلاله المركز الثامن.

وأصدر فيفا تصنيفه الشهري الأربعاء والذي شهد حراكا على مستوى مراكز عديدة لاسيما بين أول 10 منتخبات، حيث تقدم المنتخب الفرنسي إلى صدارة التصنيف، على حساب المنتخب الإسباني الذي تراجع للمركز الثاني بفارق نقطة وحيدة بينهما.

وتراجع بطل العالم منتخب الأرجنتين أيضا للمركز الثالث، إذ يتخلف بفارق نقطتين في حسابات التصنيف عن منتخب إسبانيا.

وفي المركز الرابع حافظ المنتخب الإنجليزي على ترتيبه السابق، بينما تقدم منتخب البرتغال للمركز الخامس على حساب المنتخب البرازيلي الذي تراجع ليصبح سادسا.. كما بقي منتخب هولندا في المركز السابع، والمغرب الثامن، واستمر أيضا منتخبا بلجيكا وألمانيا في المركزين التاسع والعاشر على الترتيب.

عربيا حافظ منتخب المغرب على موقعه في الصدارة، بفضل نتائجه في السنوات الأخيرة، يليه منتخب الجزائر صاحب المركز الثامن والعشرين عالميا، ثم مصر في المركز التاسع والعشرين، ويأتي منتخب تونس في المركز الرابع عربيا والـ44 عالميا، بتقدم 3 مراكز عن خر تصنيف له.

وبحسب موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم فإن أكبر تراجع في الترتيب كان لمنتخب ماليزيا الذي تراجع 17 مركزا ليصبح 138 عالميا.

أما أكبر قفزة فكانت لمنتخب فيتنام الذي ارتقى 9 مراكز ليصبح الـ99 عالميا.

وتراجع منتخب السنغال للمركز الثاني أفريقيا وترك الصدارة للمغرب، إذ يحتل المنتخب السنغالي المركز الـ14 عالميا، في حين جاء منتخب نيجيريا في المركز الثالث، والجزائر الرابع على مستوى القارة ومصر الخامس