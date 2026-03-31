اطلاق فعاليات مؤتمر نموذج الأمم المتحدة رسميًا وهو مبادرة طلابية شبابيه من فئة الأعمار (١٤-٢٤)سنة

وطنا اليوم – تحت رعاية سعادة النائب الدكتور حمزة الحوامدة وبقيادة المدير العام الدكتور رائد أبو زيد ونائب المدير العام المهندس الطيب أبو زيد، وبحضور مؤسس ومدير القسم الدولي الدكتورة ليليانا مسلم ضمن مدارس ايلا العالمية، إلى جانب نخبة من المعلمين والطلبة والضيوف، في أجواء رسمية عكست روح القيادة الطلابية والانخراط في القضايا العالمية

وشهد حفل الافتتاح انطلاق جلسات المناظرة المنظمة التي تناولت قضايا دولية معاصرة، حيث جسّد الطلبة نموذجًا متقدمًا في توظيف مهارات البحث، والتفكير النقدي، والتحدث أمام الجمهور، ضمن تجربة تعليمية تفاعلية تعزز من جاهزيتهم الأكاديمية.

وتأتي هذه الفعالية ضمن رؤية المدرسة الاستراتيجية التي تركز على التعلم التجريبي كأداة محورية لبناء القدرات، من خلال تصميم بيئات تعليمية تحفّز الثقة بالنفس، وتعزز روح المسؤولية، وترتقي بمهارات اتخاذ القرار.

وتؤكد AylaMUN 2026 مكانتها كمنصة نوعية لصناعة قادة المستقبل، عبر تمكين الطلبة من خوض حوارات عالمية واقعية، بما يعزز من دور المدرسة في إعداد جيل قادر على التكيف مع متغيرات المستقبل بكفاءة واقتدار.