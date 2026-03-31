اطلاق فعاليات مؤتمر نموذج الأمم المتحدة رسميًا وهو مبادرة طلابية شبابيه من فئة الأعمار (١٤-٢٤)سنة

3 ساعات ago
وطنا اليوم – تحت رعاية سعادة النائب الدكتور حمزة الحوامدة وبقيادة المدير العام الدكتور رائد أبو زيد ونائب المدير العام المهندس الطيب أبو زيد، وبحضور مؤسس ومدير القسم الدولي الدكتورة ليليانا مسلم ضمن مدارس ايلا العالمية، إلى جانب نخبة من المعلمين والطلبة والضيوف، في أجواء رسمية عكست روح القيادة الطلابية والانخراط في القضايا العالمية
وشهد حفل الافتتاح انطلاق جلسات المناظرة المنظمة التي تناولت قضايا دولية معاصرة، حيث جسّد الطلبة نموذجًا متقدمًا في توظيف مهارات البحث، والتفكير النقدي، والتحدث أمام الجمهور، ضمن تجربة تعليمية تفاعلية تعزز من جاهزيتهم الأكاديمية.

وتأتي هذه الفعالية ضمن رؤية المدرسة الاستراتيجية التي تركز على التعلم التجريبي كأداة محورية لبناء القدرات، من خلال تصميم بيئات تعليمية تحفّز الثقة بالنفس، وتعزز روح المسؤولية، وترتقي بمهارات اتخاذ القرار.

وتؤكد AylaMUN 2026 مكانتها كمنصة نوعية لصناعة قادة المستقبل، عبر تمكين الطلبة من خوض حوارات عالمية واقعية، بما يعزز من دور المدرسة في إعداد جيل قادر على التكيف مع متغيرات المستقبل بكفاءة واقتدار.

 


24 ساعة
20:45

القبض على متهم باختطاف صحفية أجنبية في بغداد

20:40

الأردن وفرنسا يبحثان آفاق حماية المنطقة من خطر توسّع رقعة الصراع

20:19

عودة تدريجية لحركة الملاحة الجوية في مطار الملكة علياء

20:14

أمانة عمّان تعلن الطوارئ المتوسطة اعتباراً من صباح الأربعاء

20:10

إطلاق مشروع لصيانة الطريق الصحراوي من القويرة إلى جمرك وادي اليتم

20:03

القاهرة باتت تنام مبكراً.. وأصحاب المقاهي يتذكرون كورونا

19:45

متابعة تطوير الجهاز القضائي

19:38

تركيا تعتقل متهما بتسليم قياديين معارضين سوريين إلى نظام الأسد عام 2011

19:34

العيسوي: الجهود الملكية نموذج متكامل يجمع بين التنمية والاستقرار والدور الدولي الفاعل

19:30

الملك: ضرورة استعادة التهدئة الشاملة في الشرق الأوسط عبر الحوار والدبلوماسية

19:28

الملك يلتقي أعضاء لجنة متابعة تطوير الجهاز القضائي ويتسلم توصياتها

19:25

رفع أسعار البنزين والسولار وتثبيت الكاز والغاز لشهر نيسان

وفيات
وفيات الثلاثاء 31-3-2026وفيات الاثنين 30-3-2026وفيات الاحد 29-3-2026وفيات الجمعة 27 – 3 – 2026الذكرى السنوية الثانية لرحيل الحاجة ام رائد النسور