الأردن وفرنسا يبحثان آفاق حماية المنطقة من خطر توسّع رقعة الصراع

وطنا اليوم:استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دورا كاتوتي، والمبعوث الخاص ومستشار الرئيس الفرنسي بشأن ليبيا بول سولير.

بحث الصفدي والوفد الفرنسي تداعيات التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، وآفاق استعادة الهدوء وحماية المنطقة من خطر توسّع رقعة الصراع وتفعيل الدبلوماسية سبيلًا لتكريس الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات