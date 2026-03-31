أمانة عمّان تعلن الطوارئ المتوسطة اعتباراً من صباح الأربعاء

أمانة عمّان تعلن الطوارئ المتوسطة اعتباراً من صباح الأربعاء

وطنا اليوم:اعلنت امانة عمان الكبرى حالة الطوارئ المتوسطة اعتباراً من صباح غد الأربعاء، وذلك للتعامل مع المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة.
وأكد الناطق الإعلامي لأمانة عمان الدكتور ناصر الرحامنة جاهزية كوادر الأمانة ميدانياً للتعامل مع أي بلاغات ترد إلى غرفة طوارئ تلاع العلي ، داعياً المواطنين الى الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد ( 102 و 117180 ) في حال رصد أي ملاحظة.
ودعا الرحامنة المواطنين الى ضرورة أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.
كما شدد على اهمية تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.
وأكد الرحامنة على المقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية إلى المبادرة بتأمين مواد البناء تجنباً لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار


24 ساعة
20:45

القبض على متهم باختطاف صحفية أجنبية في بغداد

20:40

الأردن وفرنسا يبحثان آفاق حماية المنطقة من خطر توسّع رقعة الصراع

20:19

عودة تدريجية لحركة الملاحة الجوية في مطار الملكة علياء

20:10

إطلاق مشروع لصيانة الطريق الصحراوي من القويرة إلى جمرك وادي اليتم

20:03

القاهرة باتت تنام مبكراً.. وأصحاب المقاهي يتذكرون كورونا

19:45

متابعة تطوير الجهاز القضائي

19:38

تركيا تعتقل متهما بتسليم قياديين معارضين سوريين إلى نظام الأسد عام 2011

19:34

العيسوي: الجهود الملكية نموذج متكامل يجمع بين التنمية والاستقرار والدور الدولي الفاعل

19:30

الملك: ضرورة استعادة التهدئة الشاملة في الشرق الأوسط عبر الحوار والدبلوماسية

19:28

الملك يلتقي أعضاء لجنة متابعة تطوير الجهاز القضائي ويتسلم توصياتها

19:25

رفع أسعار البنزين والسولار وتثبيت الكاز والغاز لشهر نيسان

19:20

ولي العهد يلتقي وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية

وفيات
وفيات الثلاثاء 31-3-2026وفيات الاثنين 30-3-2026وفيات الاحد 29-3-2026وفيات الجمعة 27 – 3 – 2026الذكرى السنوية الثانية لرحيل الحاجة ام رائد النسور