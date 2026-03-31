إطلاق مشروع لصيانة الطريق الصحراوي من القويرة إلى جمرك وادي اليتم

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن المباشرة بتنفيذ مشروع صيانة وتحسين الطريق الصحراوي في مناطق متفرقة تمتد من منطقة القويرة وصولاً إلى جمرك وادي اليتم، بطول إجمالي يبلغ نحو 20 كيلومتراً، إضافة إلى أعمال صيانة في مواقع متفرقة من طريق العقبة الخلفي، وذلك في إطار خطط الوزارة المستمرة لتأهيل وتطوير شبكة الطرق الحيوية في المملكة.

وقال وزير الأشغال العامة والإسكان، ماهر أبو السمن، إن المشروع يأتي استكمالاً لحزمة من مشاريع الصيانة والتحديث التي تنفذها الوزارة على الطريق الصحراوي وطريق العقبة الخلفي، نظراً لأهميتهما الاستراتيجية باعتبارهما شريانين رئيسيين يربطان العاصمة عمّان بميناء العقبة، ويخدمان حركة نقل البضائع والمسافرين، إلى جانب دعمهما للقطاعات الاقتصادية، خاصة التجارية والسياحية.

وأضاف أن الوزارة تضع صيانة الطريق الصحراوي ضمن أولوياتها القصوى، لما يشهده من كثافة مرورية عالية، مؤكداً أن الأعمال تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية للطريق وتعزيز معايير السلامة المرورية، بما ينعكس إيجاباً على تقليل الحوادث وتحسين تجربة مستخدمي الطريق.

هذا وتشمل الأعمال في المشروع كشط وإزالة الطبقات الإسفلتية المتضررة، وإعادة تعبيد الطريق بخلطات إسفلتية حديثة وفق أعلى المواصفات الفنية، إلى جانب تنفيذ أعمال التأثيث والسلامة المرورية، والتي تتضمن دهان الطريق بالخطوط التنظيمية باللونين الأبيض والأصفر، وتركيب العواكس الأرضية، والحواجز المعدنية والخرسانية في المواقع التي تتطلب ذلك.

وتشرف كوادر الوزارة بشكل مباشر على تنفيذ المشروع، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان الالتزام بالجداول الزمنية والمواصفات المعتمدة، لافتاً إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات مرورية مؤقتة خلال فترة التنفيذ لضمان انسيابية الحركة وحماية مستخدمي الطريق والعاملين في المشروع.

وتبلغ كلفة المشروع نحو 3.25 مليون دينار أردني، فيما يُتوقع الانتهاء من الأعمال خلال مدة 180 يوماً من تاريخ المباشرة.

ويأتي هذا المشروع ضمن رؤية الوزارة الرامية إلى إدامة شبكة الطرق ورفع جاهزيتها، وتعزيز كفاءة النقل البري، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومستخدمي الطرق في مختلف مناطق المملكة.