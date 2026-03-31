الاطناب في أسلوب ابن حزم الأندلسي في طوق الحمامة: دراسة تحليلية أسلوبية

بقلمي

ربا رباعي/ الاردن

مقدمة

يُعدّ كتاب طوق الحمامة في الألفة والأُلّاف من أبرز النصوص النثرية في التراث الأندلسي، حيث يجمع بين الحسّ الأدبي الرقيق والعمق النفسي الدقيق. وقد تميّز أسلوب ابن حزم الأندلسي بخصائص بلاغية متعددة، من أهمها الإطناب الذي شكّل أداة فنية لتكثيف المعنى وتوسيع دلالاته، لا مجرد إطالة لفظية. وتنبع أهمية هذه الدراسة من محاولة الكشف عن البعد التحليلي للإطناب في هذا النص، وبيان كيف أسهم في بناء خطاب الحب عند ابن حزم.

أولاً: مفهوم الإطناب ووظيفته البلاغية

في البلاغة العربية، يُعرَّف الإطناب بأنه زيادة اللفظ على المعنى لفائدة، وهو خلاف الإيجاز. وقد تناوله علماء البلاغة مثل عبد القاهر الجرجاني بوصفه وسيلة لإبراز المعاني الخفية وتوضيح الانفعالات النفسية.

ولا يكون الإطناب عيباً إلا إذا خلا من الفائدة، أما إذا أدى وظيفة دلالية أو نفسية، فإنه يصبح من صميم البلاغة، كما هو الحال في طوق الحمامة.

ثانياً: تجليات الإطناب في طوق الحمامة

يتجلّى الإطناب في أسلوب ابن حزم عبر عدة مظاهر، يمكن تحليلها على النحو الآتي:

1. الإطناب بالتفصيل بعد الإجمال

يعمد ابن حزم إلى طرح فكرة عامة، ثم يتبعها بسلسلة من التفصيلات التي تُثري المعنى وتكشف أبعاده النفسية. ومن ذلك قوله:

“وأما الحبّ، أعزك الله، فأوله هزل وآخره جدّ، دقّت معانيه لجلالتها عن أن توصف، فلا تُدرك حقيقتُه إلا بالمعاناة.”

ثم يشرع بعد ذلك في تفصيل حالات الحب وأسبابه وعلاماته، مما يعكس نزعة تحليلية قائمة على الاستقصاء.

التحليل:

هذا النمط من الإطناب يعكس منهجاً شبه علمي في تناول الظاهرة العاطفية، حيث لا يكتفي الكاتب بالتعريف، بل يوسّع الدائرة ليشمل التجربة الإنسانية في تنوعها.

2. الإطناب بالتكرار

يستخدم ابن حزم التكرار لتوكيد المعنى وترسيخه في ذهن القارئ، خاصة في المواضع التي تتصل بالانفعال الوجداني.

“ومن علاماته إدمان النظر، والإقبال بالحديث، والإنصات لكلام المحبوب…”

نلاحظ هنا تتابع الأفعال بصيغة متقاربة، مما يخلق إيقاعاً نفسياً يعكس حالة التعلّق.

التحليل:

التكرار هنا ليس حشواً، بل يعكس حالة نفسية ملحّة، ويُحاكي إلحاح الشعور في نفس العاشق، وهو ما يمنح النص بعداً سيكولوجياً عميقاً.

3. الإطناب بالاستطراد

من أبرز سمات أسلوب ابن حزم كثرة الاستطراد، إذ ينتقل من الفكرة إلى قصة أو حكاية تدعمها، ثم يعود إلى الأصل.

مثاله: إيراده لقصص واقعية عن المحبين، يذكر فيها تفاصيل دقيقة عن أحوالهم.

التحليل:

الاستطراد هنا يؤدي وظيفة توثيقية وتفسيرية، إذ يحوّل النص من تأمل نظري إلى سجلّ اجتماعي ونفسي، ويمنح الخطاب مصداقية واقعية.

4. الإطناب بالوصف التفصيلي

يتوسّع ابن حزم في وصف الحالات العاطفية، خاصة عند الحديث عن الفراق أو الوصل.

“وترى المحبّ قد تغيّر لونه، ونحل جسمه، وسهر ليله…”

التحليل:

هذا التراكم الوصفي يعكس محاولة الإمساك بجوهر التجربة الشعورية، ويُبرز تأثر الكاتب بالمنهج التجريبي القائم على الملاحظة.

ثالثاً: البعد النفسي للإطناب

لا يمكن فهم الإطناب في طوق الحمامة بمعزل عن البعد النفسي. فقد كان ابن حزم، إلى جانب كونه فقيهاً، محللاً دقيقاً للنفس البشرية. ويمكن القول إن الإطناب عنده يؤدي وظائف نفسية، منها:

تفريغ الشحنة العاطفية عبر الامتداد في التعبير

محاكاة التجربة الشعورية التي بطبيعتها ممتدة ومعقّدة

إقناع القارئ عبر التراكم الحجاجي للأمثلة والوقائع

رابعاً: الإطناب بين الأدب والعلم

يضعنا أسلوب ابن حزم أمام تقاطع فريد بين الأدب والعلم؛ فالإطناب عنده ليس مجرد زخرف بلاغي، بل أداة تحليلية تُستخدم لفهم ظاهرة الحب.

وهذا ما يقرّبه من المناهج الحديثة في علم النفس، حيث يعتمد على:

الملاحظة

الاستقراء

تقديم الحالات (Case Studies)

خاتمة

يتبيّن من خلال هذا التحليل أن الإطناب في طوق الحمامة ليس ظاهرة أسلوبية سطحية، بل هو بنية عميقة تسهم في تشكيل الخطاب العاطفي عند ابن حزم الأندلسي. فقد استطاع من خلاله أن يزاوج بين الحسّ الأدبي والتحليل النفسي، وأن يحوّل تجربته الشخصية وملاحظاته الاجتماعية إلى نصّ غني بالدلالات.

المصادر والمراجع

طوق الحمامة، تحقيق: إحسان عباس

عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز

شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي: عصر الدول والإمارات (الأندلس)

إحسان عباس، تاريخ النقد الأدبي عند العرب

دراسات حديثة في تحليل الخطاب الأدبي وعلاقته بعلم النفس