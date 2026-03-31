الاحتلال يواصل إغلاق الأقصى واعتقالات واسعة في الضفة الغربية

وطنا اليوم:تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثاني والثلاثين على التوالي، إغلاق المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة أمام المصلين، مستغلة الأوضاع الأمنية المرتبطة بالحرب في المنطقة، وفق محافظة القدس.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان اليوم الثلاثاء، إن “جماعات الهيكل” المزعوم تواصل تحريضها على اقتحام المسجد الأقصى خلال احتفالات “عيد الفصح” العبري، والدعوة إلى أداء شعائر ذبح القرابين داخله، مطالبة بفتح المسجد الأقصى في الفترة الممتدة من 2 إلى 9 نيسان المقبل.

وأوضحت الدائرة أن سلطات الاحتلال تستغل هذه الأوضاع ذريعة لتعزيز سيطرتها على “الأقصى”، وسط تصاعد الدعوات الشعبية والمقدسية إلى الحشد عند النقاط والحواجز العسكرية المحيطة به، في محاولة لكسر الحصار وإعادة فتحه أمام المصلين.

من جهة أخرى، شهدت عدة محافظات في الضفة الغربية حملة اعتقالات واسعة، تخللتها اقتحامات متزامنة نفذتها قوات الاحتلال في عدد من المدن والبلدات.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيان، بأن القوات داهمت منازل المواطنين، وشرعت بتفتيشها بدقة، وعمدت إلى تخريب محتوياتها والعبث بمقتنياتها، واعتقلت 30 فلسطينيا بزعم أنهم مطلوبون