ترامب للدول المتضررة من إغلاق مضيق هرمز: سيطروا على الممر

وطنا اليوم:هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بريطانيا وفرنسا متهما إياهما بعدم تقديم الدعم الكافي في الحرب على إيران، ومتهكما على اعتمادهما على مضيق هرمز في تأمين الوقود.

وقال ترامب في منشور عبر منصته “تروث سوشيال” إن بريطانيا من بين الدول التي لم تعد قادرة على الحصول على وقود الطائرات بسبب إغلاق مضيق هرمز، مشيرا إلى أنها رفضت المشاركة في “عملية قطع رأس النظام الإيراني”.

وقدم الرئيس الأمريكي اقتراحا ساخرا لبريطانيا والدول الأخرى بالبدء بشراء الوقود من الولايات المتحدة التي تمتلك كميات كبيرة، أو بناء الشجاعة والتوجه إلى المضيق وأخذ ما تحتاجه بالقوة، مضيفا أن على هذه الدول أن تتعلم القتال من أجل نفسها لأن أمريكا لن تكون موجودة لمساعدتها بعد الآن، خاصة أنها لم تقدم المساعدة للولايات المتحدة في وقت سابق.

وفي منشور منفصل، هاجم الرئيس الأمريكي فرنسا، متهما إياها بعدم التعاون الكافي، مشيرا إلى أنها منعت الطائرات المحملة بالإمدادات العسكرية المتجهة إلى إسرائيل من التحليق فوق أراضيها.

ووصف ترامب فرنسا بأنها كانت غير مفيدة للغاية فيما يتعلق بما سماه “جزار إيران”، الذي قال إنه تم القضاء عليه بنجاح، محذرا من أن الولايات المتحدة ستتذكر هذا الموقف.

وأشار إلى أن إيران “تم تدميرها فعليًا” معتبرًا أن “الجزء الأصعب قد انتهى” وداعيًا الدول إلى “الحصول على نفطها بنفسها”.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال”، كشفت فجر اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى استعداده لإنهاء الحرب على إيران، دون إعادة فتح مضيق هرمز.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية قولهم إن ترامب أبلغ مساعديه بأنه مستعد لإنهاء الحرب الأمريكية ضد إيران، حتى لو ظل مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير.

وأضاف المسؤولون الأمريكيون إلى أن ذلك التوجه “يرجح استمرار سيطرة طهران المحكمة على الممر المائي، وتأجيل عملية إعادة فتحه المعقدة إلى وقت لاحق”.