البيت الابيض : ترمب سيدعو دولا عربية لدفع تكاليف الحرب

ساعتين ago
وطنا اليوم:قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين اليوم الاثنين إن الرئيس دونالد ترامب سيكون مهتما بدعوة دول عربية إلى المشاركة في دفع تكاليف الحرب مع إيران، مضيفة أنها تعتقد أن ترامب سيكون لديه المزيد ليقوله في هذه المسألة.
وعند سؤالها خلال إفادة صحفية عما إذا كانت دول عربية ستتقدم للمساعدة في تحمل كلفة الحرب، قالت ليفيت إنها لا تريد استباق موقف الرئيس الجمهوري، لكنها أشارت إلى أن هذه فكرة مطروحة لدى ترامب.
وأضافت “أعتقد أن الرئيس مهتم جدا بدعوتهم للقيام بذلك … إنها فكرة أعلم أنه يتبناها، وأعتقد أنكم ستسمعون منه المزيد بشأنها.
الى ذلك نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية قولهم إن الرئيس دونالد ترمب أبلغ مساعديه باستعداده لإنهاء الحملة العسكرية ضد إيران، حتى وإن ظل مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير، فيما أكد مسؤول باكستاني أن نجاح وساطة بلاده مرهون بقرارات أطراف النزاع.
واعتبرت الصحيفة الأمريكية أن إبداء ترمب استعداده لإنهاء الحرب يعزز على الأرجح قبضة طهران القوية على الممر المائي، ويؤجل العملية المعقدة لإعادة فتحه إلى موعد لاحق.
وبحسب المسؤولين، خلص ترمب ومساعدوه -في الأيام الأخيرة- إلى أن أي مهمة لفتح هذا الممر الحيوي ستدفع الصراع إلى ما بعد الإطار الزمني الذي حدده، وهو من أربعة إلى ستة أسابيع.


