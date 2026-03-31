تجار الألبسة: اضطراب سلاسل التوريد يضغط على الطرود البريدية

3 ساعات ago
تجار الألبسة: اضطراب سلاسل التوريد يضغط على الطرود البريدية

وطنا اليوم:قال نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية سلطان علّان أن القطاع بدأ فعليًا بتأمين احتياجات السوق لموسم عيد الأضحى ، متوقعًا وصول الجزء الأكبر من الشحنات إلى الموانئ خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يتم تخليصها وإدخالها للأسواق بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن تسريع الإجراءات وتوفير البضائع في الوقت المناسب للمواطنين.
ووفقا لعلان ستشهد الأسواق خلال الأسبوع المقبل توفر بضائع الموسم الصيفي بشكل واسع، مؤكدًا أن غالبية التجار أنهوا استعداداتهم مبكرًا لتلبية الطلب المتوقع خلال موسمي الصيف وعيد الأضحى.
ولفت علّان إلى أن الأسعار ستكون منافسة هذا العام، مشددًا على قدرة السوق المحلي على تقديم عروض تضاهي تلك المتوفرة عبر منصات التجارة الإلكترونية، بما يعزز من جاذبية الشراء من داخل المملكة.
وفيما يتعلق بالطرود البريدية بين علّان أن الطرود البريدية المرتبطة بالتجارة الإلكترونية ما تزال تواجه تحديات ملحوظة، في ظل استمرار تعطل شبه كلي للمطارات التي تعتمد عليها العديد من مواقع التسوق الخارجية، ما ينعكس مباشرة على انتظام سلاسل التوريد ويحد من انسيابية وصول الشحنات.
وبيّن علّان أن هذه المعطيات تجعل من غير المرجح حدوث تحسن ملموس في تدفق الطرود خلال الفترة القريبة، في ظل استمرار الاضطرابات التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية، الأمر الذي يلقي بظلاله على حركة التجارة الإلكترونية محليًا.
وأن الطرود البريدية المرتبطة بالتجارة الإلكترونية ما تزال تواجه تحديات ملحوظة، في ظل استمرار تعطل شبه كلي للمطارات التي تعتمد عليها العديد من مواقع التسوق الخارجية، ما ينعكس مباشرة على انتظام سلاسل التوريد ويحد من انسيابية وصول الشحنات.


24 ساعة
12:59

زمزم للصرافة … حين تتحول الثقة إلى إرث، والنجاح إلى مسار ممتد

12:46

العقبة الخاصة تنفذ حملة بيئية للحد من الالقاء العشوائي للنفايات

12:36

للمرة الأولى منذ 3 سنوات: أسعار البنزين في أمريكا تتجاوز 4 دولارات للجالون

12:23

بن غفير يفتح زجاجة شامبانيا لـ الاحتفال بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

12:03

مركز الأزمات: نظام الإنذار المبكر على الهواتف ليس بديلا للصافرات

11:58

الخيرية الأردنية تختتم حملة رمضان بالخير غير بتنفيذ واسع في الأردن وغزة

11:54

الأردن يدين بأشد العبارات المخطط الإرهابي الذي كان يستهدف البحرين

11:48

ألاردن وصناعة التوازن بين صلابة الموقف وحكمة القيادة

11:46

البطاينة : جولات الملك تحمل رسائل بأن الأردن يسعى للنجاة بالإقليم

11:40

التربية تمنح فرصة أخيرة للتسجيل في امتحان التوجيهي لعام 2026

11:37

خطة مثيرة لتحويل خطوط أنابيب النفط والغاز من الخليج إلى إسرائيل

11:22

البيت الابيض : ترمب سيدعو دولا عربية لدفع تكاليف الحرب

وفيات
وفيات الثلاثاء 31-3-2026وفيات الاثنين 30-3-2026وفيات الاحد 29-3-2026وفيات الجمعة 27 – 3 – 2026الذكرى السنوية الثانية لرحيل الحاجة ام رائد النسور