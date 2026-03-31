السفير السعودي: زيارة الملك للسعودية تؤكد عمق التضامن والشراكة الاستراتيجية

3 ساعات ago
السفير السعودي: زيارة الملك للسعودية تؤكد عمق التضامن والشراكة الاستراتيجية

وطنا اليوم:قال السفير السعودي في عمان الأمير منصور آل سعود، إن زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى المملكة العربية السعودية أمس الاثنين، تكتسب أهمية خاصة في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط.
وأكد في تصريح، أن هذه الزيارة ولقاء جلالته مع أخيه سمو الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تعكس العلاقات الأخوية المتميزة وعمق الروابط والشراكة المتينة والتضامن بين البلدين والقيادتين الحكيمتين، لا سيما في هذه المرحلة المهمة التي تتعرض فيها المملكتان الشقيقتان ودول مجلس التعاون الخليجي لاعتداءات آثمة من قبل إيران.
وأوضح أن الهجمات المتكررة والتصعيد الإيراني العسكري المستمر، يستدعي العمل والتنسيق والتعاون سوياً للتصدي ومواجهة آثار ومخاطر هذا التصعيد على الأمن والاستقرار في المنطقة ومخاطره على حرية الملاحة وأمن وإمدادات الطاقة وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أن الاجتماع الثلاثي المهم “الأردني السعودي القطري” المشترك تأكيد لأهمية هذه المشاورات بين القيادات لتعزيز وتنسيق الجهود المشتركة بما يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.


