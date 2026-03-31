الغذاء والدواء: السكاكر على شكل حقن وسجائر غير مرخصة ولا تُصنّع محليا

وطنا اليوم:أكدت مديرة مديرية الغذاء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتورة ردينة بطارسة أن السكاكر التي تُباع للأطفال على شكل أدوات طبية أو سجائر تُعد مواد غير مرخصة وغير مسموح بتداولها في السوق المحلي، مشيرة إلى أن العقوبات بحق مروّجيها وبائعيها، قد تصل إلى إغلاق المنشأة وسحب رخصتها.

وقالت بطارسة اليوم الثلاثاء، إن المؤسسة تعتمد على وعي المواطن كشريك أساسي في عملها الرقابي، موضحة أن فرق التفتيش تراقب المؤسسات والأسواق، إلا أنه من الصعب عملياً مراقبة كل متجر أو كشك بشكل مباشر، ما يجعل التبليغ المجتمعي عاملاً مهماً في ضبط المخالفات.

وأضافت أن المؤسسة خاطبت شركاءها في الرقابة، وفي مقدمتهم دائرة الجمارك، عبر تعاميم وإجراءات تهدف إلى منع دخول هذه المنتجات إلى المملكة، كما تعمل لجنة السكاكر في المؤسسة على التحقق من مطابقة المنتجات للقاعدة الفنية المعتمدة.

وبيّنت أن خطورة هذه المنتجات لا تقتصر على شكلها الذي يشابه الأدوات الطبية، بل تمتد إلى احتمال إلحاق الضرر بالأطفال نتيجة احتوائها على أجزاء بلاستيكية أو مكونات قد تسبب أذى في الفم أو اليد أثناء الاستخدام.

ورجّحت بطارسة أن تكون بعض هذه المواد دخلت إلى السوق المحلي بطرق غير قانونية أو عبر التهريب، لافتة إلى أن المصانع الأردنية لا تنتج مثل هذه الأصناف، وأن فرق الرقابة التابعة للمؤسسة تتابع المصانع المحلية بشكل دوري ومستمر.