السيوف يكتب: استراتيجية الصمود في ميزان التحولات الإقليمية الكبرى لعام 2026

بقلم ابراهيم السيوف

يدخل الشرق الأوسط في ربيع هذا العام مرحلة فرز تاريخي تتجاوز الصراعات التقليدية لتصل إلى جوهر مفهوم “الدولة السيادية” في مواجهة التحلل الجيوسياسي المحيط بها حيث لم تعد القوة العسكرية التقليدية وحدها الضامن للاستقرار بل أصبحت القدرة على المناورة بين الأقطاب الدولية المتصارعة هي المعيار الحقيقي للنجاة السياسية والريادة الإقليمية. إن التحليل المتأني للمشهد الراهن يكشف عن محاولات حثيثة لإعادة هندسة المنطقة وفق توازنات جديدة لا تعترف إلا بالقوى الراسخة التي تمتلك شرعية تاريخية وعمقاً مؤسسياً قادراً على امتصاص الصدمات الكبرى دون المساس ببنيتها الأساسية أو أمنها القومي.

إن الرسالة المبطنة التي تفرض نفسها اليوم هي أن الدول التي نجحت في تحصين جبهتها الداخلية من الاختراقات العابرة للحدود هي التي ستمتلك حق صياغة العقد الإقليمي القادم بعيداً عن الإملاءات الخارجية التي أثبتت التجارب قصورها عن فهم خصوصية المجتمعات العربية وأصالتها. وفي ظل التجاذبات القائمة بين القوى الإقليمية المتطلعة للتوسع نجد أن الحكمة السياسية تقتضي بناء سياج سيادي يمنع تحول الأراضي الوطنية إلى ساحات لتصفية الحسابات الدولية مع الحفاظ على دور المرجعية الوازنة التي تمنح المنطقة توازنها المفقود وتمنع انزلاقها نحو الفراغ السياسي الذي يهدد كيانات الدولة الوطنية في جوهرها.

وبالنظر إلى التحولات التقنية والمعلوماتية المتسارعة نجد أن مفهوم الأمن قد انتقل من حماية الحدود الجغرافية فحسب إلى حماية الفضاء السيادي للدولة بمفهومه الشامل وهو ما يتطلب وعياً سياسياً يدرك أن الاستقلال الحقيقي يكمن في امتلاك القرار الوطني المستقل والقدرة على فرض الإرادة السيادية في المنعطفات التاريخية الحاسمة. إن الغاية الأسمى اليوم هي الحفاظ على استمرارية الدولة ومكتسباتها في ظل محيط مضطرب مما يجعل من الثبات على المبادئ الوطنية والالتفاف حول الثوابت التاريخية هو الخيار الاستراتيجي الأوحد الذي لا يقبل المساومة أو التأويل في لغة المصالح الدولية المعقدة.

ختاماً فإن من يقرأ تفاعلات القوة في عام 2026 يدرك أن المستقبل محجوز للكيانات التي تجمع بين الأصالة في الانتماء والحداثة في الإدارة السياسية بعيداً عن المغامرات غير محسوبة العواقب. والرهان الحقيقي اليوم هو على قدرة هذه الكيانات المركزية في البقاء كمنارات للاستقرار وسط العواصف العاتية من خلال نهج سياسي حذر يوازن بين الضرورات الأمنية والمصالح القومية العليا بما يضمن صيانة السيادة الوطنية في أبهى صورها وأقوى تجلياتها.