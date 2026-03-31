تعدّد الأصوات وتفكّك الصوت الأحادي في شعر أدونيس: دراسة تحليلية مقارنة مدعّمة بنموذج تطبيقي

بقلمي

ربا رباعي/الاردن

مقدمة

يمثّل شعر أدونيس أحد أبرز تجليات الحداثة الشعرية العربية، حيث يتجاوز البنية التقليدية القائمة على وحدة الصوت والذات، نحو فضاء نصّي تتداخل فيه الأصوات، وتتقاطع فيه المرجعيات الثقافية والتاريخية والأسطورية. ولم يعد النص الشعري لديه تعبيرًا عن “أنا” متماسكة، بل غدا حقلًا لتفاعل ذوات متعددة، تتنازع المعنى وتعيد تشكيله.

تسعى هذه الدراسة إلى تحليل ظاهرة تعدّد الأصوات وتفكّك الصوت الأحادي في شعره، مع تقديم نموذج تطبيقي من نص شعري، ومقارنة ذلك بتطور تجربته الشعرية.

أولًا: الإطار النظري (تعدّد الأصوات وتفكك الذات)

يرتبط مفهوم تعدّد الأصوات بما طرحه ميخائيل باختين، الذي رأى أن النص الأدبي يمكن أن يكون فضاءً حواريًا تتجاور فيه أصوات متعددة دون أن يهيمن أحدها بشكل مطلق.

في المقابل، يقوم الشعر العربي التقليدي على:

وحدة الصوت

مركزية الذات

وضوح الرؤية

بينما عند أدونيس:

تتفكك الذات

تتعدد الأصوات

ينفتح النص على الاحتمال والتأويل

ثانيًا: مظاهر تعدّد الأصوات في شعر أدونيس

1. القناع الشعري

يُعدّ القناع من أهم آليات تعدّد الصوت، حيث يتكلم الشاعر عبر شخصية أخرى.

في ديوان “أغاني مهيار الدمشقي”:

“أنا مهيار

دمي لغتي”

هنا يتشكل صوت مركّب:

صوت الشاعر

صوت الشخصية

صوت ثقافي/رمزي أوسع

2. التناصّ

يستدعي أدونيس أصواتًا من التراث:

صوفية

فلسفية

أسطورية

مما يخلق طبقات صوتية داخل النص.

3. التشظّي الضمائري

تتعدد الضمائر داخل النص:

“أنا” ≠ “أنا” ثابتة

“هو” قد يكون الذات

“أنت” قد يكون انعكاسًا داخليًا

ثالثًا: تفكّك الصوت الأحادي

يتجلّى في:

انهيار مركزية الذات

تداخل الذاتي والموضوعي

غياب اليقين

تحوّل النص إلى فضاء حواري

رابعًا: المقارنة داخل تجربة أدونيس

المرحلة المبكرة

(مثل: أوراق في الريح)

صوت أقرب إلى الوحدة

ذات أكثر حضورًا

المرحلة الناضجة

(مثل: أغاني مهيار الدمشقي)

تعدّد الأصوات

تشظّي الذات

كثافة رمزية

خامسًا: التحليل النصي (نموذج تطبيقي)

النص المختار: من “أغاني مهيار الدمشقي”

“أنا مهيار،

جئتُ من ليلٍ بعيد

أحملُ وجهي كقناع

وأمشي في دمي

وأرى غيري”

1. تحليل الصوت الشعري

في هذا المقطع، لا نجد صوتًا واحدًا، بل:

صوت مهيار (الشخصية)

صوت أدونيس (الوعي الحداثي)

صوت رمزي جمعي (الإنسان الباحث عن هوية)

العبارة:

“وأرى غيري”

تؤكد تفكك الذات:

الذات ترى نفسها كآخر

الأنا تصبح موضوعًا للنظر

2. القناع بوصفه أداة تفكيك

“أحمل وجهي كقناع”

هنا مفارقة عميقة:

الوجه = الهوية

القناع = الزيف/التعدد

أي أن الهوية نفسها لم تعد أصيلة، بل مركّبة ومصطنعة.

3. التشظّي الزمني

“جئت من ليل بعيد”

الليل هنا:

زمن ماضٍ

حالة وجودية

رمز للغموض

الصوت يأتي من زمن آخر، مما يضيف طبقة صوتية زمنية.

4. البنية الحواريّة الداخلية

النص لا يقدّم خطابًا مباشرًا، بل:

حوارًا داخليًا

تعددًا في الرؤية

5. الدلالة العامة

المقطع يعكس:

أزمة الهوية

تفكك الذات

البحث عن معنى

سادسًا: الربط بين التحليل والنظرية

ما يظهر في النص يحقق ما يلي:

تطبيق عملي لمفهوم ميخائيل باختين (تعدد الأصوات)

تفكيك واضح للصوت الأحادي

حضور القناع والتناصّ والتشظّي

سابعًا: الأبعاد الفكرية والجمالية

1. نقد السلطة

الصوت الواحد = سلطة

تعدد الأصوات = مقاومة

2. الهوية المتحولة

الذات ليست ثابتة، بل:

تتغير

تتعدد

تتشكل باستمرار

3. الحداثة الشعرية

النص الأدونيسي:

مفتوح

تأويلي

غير يقيني

خاتمة

يؤسس أدونيس في تجربته الشعرية لتحوّل جذري في بنية القصيدة العربية، حيث تتفكك مركزية الصوت الأحادي، وتنبثق بنية متعددة الأصوات تعكس تعقيد الذات والواقع. ومن خلال التحليل النصي، يتبيّن أن هذا التعدد ليس مجرد تقنية، بل هو جوهر الرؤية الشعرية الحداثية التي يتبناها.

