وزيرة التنمية تسلم 20 مسكنا لأسر عفيفة في لواء دير علا

وطنا اليوم:سلمت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الاثنين، مفاتيح المساكن الجديدة وشهادات الانتفاع لـ20 أسرة عفيفة في لواء دير علا، بمساحة إجمالية تبلغ 117 مترا مربعا للمسكن الواحد، وذلك ضمن احتفالات المملكة بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني.
وبحسب بيان وزارة التنمية الاجتماعية، جاء ذلك بحضور النائب خليفة الديات، وأمين عام الوزارة الدكتور برق الضمور، ومتصرف اللواء جمال الخريشا، ورئيس لجنة بلدية معدي باسل الحبيس.
وقالت بني مصطفى، إن المشروع جاء بمبادرة من أحد المتبرعين، ونفذته الوزارة وفق آلية محددة وضمن مواصفات عالية، حيث تم استهداف الأسر الأشد حاجة من المدرجة على قوائم الانتظار لدى الوزارة، من أسر الأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة والمصابين بالأمراض المزمنة، مع اختيار الأسر المستفيدة وفق أسس ومعايير واضحة وبالتعاون مع الحاكم الإداري في اللواء.
وأضافت أن المشروع يأتي في إطار التوجيهات الملكية الداعية إلى تلمس احتياجات المواطنين والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، لا سيما للفئات الأكثر احتياجا، بما يسهم في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للأسر المستفيدة.
وأكدت أن الوزارة مستمرة في تنفيذ البرامج والمبادرات الهادفة إلى دعم الأسر الفقيرة وتمكينها، بالتعاون مع مختلف الجهات الرسمية والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن هذه المساكن توفر بيئة آمنة ومستقرة، وتساعد الأسر على تجاوز التحديات المعيشية.
وأوضحت أن الوزارة تعمل وفق نهج تشاركي مع المؤسسات الوطنية لتوسيع نطاق الاستفادة من برامج الدعم السكني والاجتماعي، مؤكدة استمرار جهودها بالتعاون مع الشركاء لتحسين جودة الخدمات المقدمة للأسر المستهدفة من برامجها في مختلف المحافظات.
من جهتهم، ثمن المستفيدون هذه المبادرة التي تأتي ضمن التوجيهات الملكية للحكومة، والتي تسهم في تحسين حياتهم بشكل ملموس، وتوفر لهم الاستقرار والعيش في مسكن ملائم ومناسب


