الأردن يدين بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية على الكويت

3 ساعات ago
وطنا اليوم:‏دان الأردن اليوم بأشدّ العبارات الاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت الشقيقة والتي استهدفت معسكرًا وأدّت إلى إصابة عشرة من مُنتسِبي القوات المسلحة الكويتية، كما استهدفت محطة كهرباء ومحطة تحلية مياه وأسفرت عن مقتل أحد المدنيين من الجنسية الهندية.
‏وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيانٍ رفضَ الأردن واستنكارَه هذه الاعتداءات الغاشمة التي تمثّل انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة الكويت الشقيقة، وتصعيدًا خطيرًا يهدّد أمن المنطقة واستقرارها، مشدّدةً على تضامن الأردن المطلق مع الكويت الشقيقة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، ووقوفه الكامل معها في كلّ ما تتّخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها.
‏وأعربت الوزارة عن أصدق التعازي والمواساة لأُسرة المتوفّى، وتمنياتها الشفاء العاجل للمصابين.


