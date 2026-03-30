كاميرا واحدة ترصد مخالفات بقيمة مليون دينار خلال 100 يوم

وطنا اليوم:أحال مجلس النواب، في جلسة تشريعية، اليوم الاثنين، مشروع القانون المعدل لقانون السير، إلى لجنة مشتركة تضم (اللجنة القانونية ولجنة الخدمات والنقل).

وشهدت جلسة النواب اليوم نقاشات واسعة حول المخالفات في قانون السير والتي باتت تؤرق المواطن وتدفع إلى عدم تجديد ترخيص مركبته وفق ما قال نواب.

وطالب عدد كبير من النواب بفتح ملف المخالفات في قانون السير وتخفيفها على المواطنين لتتناسب قيمها مع مستوى الدخول الشهرية في الأردن.

الى ذلك انتقد النائب معتز ابو رمان قانون السير، واصفا اياه بانه مجحف وجائر، ويتعدى على قوت المواطن في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الشارع الاردني.

تساؤلات حول جدوى القانون وتاثيره

واضاف ابو رمان خلال جلسة النواب التشريعية اليوم الاثنين ان التقارير الرسمية لم تظهر انخفاضا في عدد المخالفات، رغم توجه الجهات المعنية الى تغليظ العقوبات.

واكد ان ذلك يطرح تساؤلات جدية حول جدوى القانون المعمول به حاليا، في ظل استمرار ارتفاع المخالفات وعدم تحقيق الاهداف المرجوة منه.

ارقام لافتة تثير الجدل

وبين ابو رمان ان احدى الكاميرات سجلت خلال ثلاثة اشهر وعشرة ايام مخالفات بقيمة وصلت الى مليون دينار، معتبرا ان هذه الارقام تستدعي مراجعة شاملة لنهج تطبيق القانون.

وشدد على ان حجز المركبات لفترات طويلة يزيد من حجم المعاناة على المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

دعوة صريحة للتخفيف عن المواطنين

ولفت ابو رمان الى ان المواطن يواجه تحديات مالية كبيرة تحول دون قدرته على تسديد المخالفات، ما يؤدي الى تراكمها وعدم ترخيص المركبات لفترات قد تصل الى اربع سنوات.

ونوه بدعوته الصريحة بقوله ارحموا المواطن، مطالبا باعادة النظر في تطبيق القانون بما يحقق التوازن بين الردع ومراعاة الاوضاع المعيشية