السعايدة يؤكد عدم تعديل تعرفة الكهرباء بالوقت الحالي

وطنا اليوم:قال رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، الاثنين، إن الأزمة الحالية ليست سهلة وتكلفتها عالية على قطاع الطاقة، لكن لدينا اليوم أدوات تساعدنا بالاعتماد على الذات لإيصال خدمات الطاقة للمواطنين مثل الطاقة المتجددة.
وأضاف السعايدة، خلال لقاء نظمته جمعية إدامة للطاقة والبيئة والمياه، أن الأثر المالي للأزمة على قطاع الطاقة يبلغ 100 مليون شهريا، مؤكدا عدم تعديل تعرفة الكهرباء في الوقت الحالي.
ولفت إلى أن بند فرق أسعار الوقود على الفواتير لم يلغى وهو الآن صفر، وكلفة الكيلوواط الآن 15 قرشا مقارنة مع 11 قرشا قبل الأزمة، مبينا أن الهيئة تبحث في كل الحلول لضمان استمرارية تزويد المواطنين بالطاقة.
وقال السعايدة إن كميات المشتقات النفطية بغض النظر عن نوعها متوفرة في كل المحطات، مضيفا أن رخص المحطات تشترط توفر مخزون لديها بنسبة 40 %.
وأضاف أن خطط الطوارئ تشمل فكرة تحديد دوام الدوائر الاقتصادية، والحكومة تعمل على دراسة أثر كل السيناريوهات


