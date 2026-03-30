تصريحات ترامب بشأن الاستيلاء على جزيرة خارك والنفط الإيراني ترفع الاسعار عالميا

وطنا اليوم:ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 4 دولارات للبرميل، الاثنين، في أعقاب تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز بشأن رغبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الاستيلاء على النفط الإيراني واحتمال السيطرة على جزيرة خرج، ما عزز المخاوف بشأن الإمدادات في المنطقة.

وصعدت العقود الآجلة لخام خام برنت بمقدار 4.42 دولار لتصل إلى 116.71 دولارا للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي خام غرب تكساس الوسيط بقرابة 2.36 دولار إلى 102 دولار للبرميل.

ولوّح ترامب بخيارات عسكرية، قائلا إنه “ربما نستولي على جزيرة خرج وربما لا، وهذا يعني أننا سنضطر للبقاء هناك لفترة من الوقت”، مضيفا “لا أعتقد أن لدى الإيرانيين أي دفاع، ويمكننا الاستيلاء على الجزيرة بسهولة بالغة”.

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة “قصفت 13 ألف هدف في إيران” ولا يزال لديها “قرابة 3 آلاف هدف متبق”، مؤكدا أن “خياره المفضل هو الاستيلاء على النفط الإيراني”.

وفي لقاءات عدة أجراها في الساعات الماضية مع وسائل إعلام دولية وإسرائيلية، زعم ترمب أن النظام الإيراني بات “يتوسل” للتوصل إلى صفقة نتيجة الضغوط الممارسة عليه، كاشفاً عن تحركات للسيطرة على مضيق هرمز الذي وصفه بـ “مضيق ترمب”.

السيطرة على اليورانيوم

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس ترمب يدرس خيار تنفيذ عملية برية داخل إيران للاستيلاء على نحو 450 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب.

وبحسب مصادر الصحيفة، فإن ترمب وجه مستشاريه بالضغط على طهران لتسليم هذا المخزون كشرط أساسي لإنهاء الحرب، مؤكداً لحلفائه أنه “لا يمكن لإيران الاحتفاظ بمواد نووية”.

وأفاد المسؤولون بأن ترمب منفتح على خيار العمل العسكري للاستيلاء على اليورانيوم المخصب إذا فشلت المفاوضات، وأنه يجري حاليا تقييما لمخاطر مثل هذه العملية البرية على القوات الأمريكية.