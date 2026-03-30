وطنا اليوم:انتخب الموسيقي الدكتور محمد واصف نائباً لنقيب الفنانين الأردنيين بالتزكية، وجاء اختيار الدكتور واصف نائباً للنقيب تتويجاً لثقة الفنانين بخبرته الأكاديمية والمهنية، حيث يُعد من الأسماء البارزة في الحقلين الأكاديمي والفني، في حين تم بالتزكية ايضاً انتخاب المخرج فراس المصري أميناً للسر، والموسيقي ضرغام بشناق أميناً للصندوق، والفنان محمد المراشدة رئيسا للجنة الشؤون الدرامية ، والفنان رامي شفيق رئيساً للجنة الشؤون الموسيقية. وكانت الانتخابات التي أجرتها نقابة الفنانين الأردنيين يوم الجمعة الموافق 27 آذار 2026، في المركز الثقافي الملكي، وسط أجواء ديمقراطية ومشاركة واسعة من أعضاء الهيئة العامة، قد أسفرت عن فوز المخرج الدكتور هاني الجراح بمنصب نقيب الفنانين الأردنيين

وشهدت العملية الانتخابية مشاركة لافتة من الفنانين الأردنيين، في مشهد يعكس حيوية العمل النقابي وحرص الهيئة العامة على اختيار ممثليها، بما يسهم في تطوير المشهد الفني وتعزيز دور النقابة في دعم أعضائها خلال المرحلة المقبلة.