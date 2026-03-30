الرئيس الأمريكي: طهران وافقت على النقاط الـ 15 ونجري مفاوضات جدية

وطنا اليوم:صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الحكومة الإيرانية ستلتزم بكافة مطالب الولايات المتحدة، محذرا في الوقت ذاته من أن عدم الامتثال يعني أن “إيران لن يكون لها دولة”.

وأوضح ترامب خلال حديثه على متن طائرته العائدة من مار-أه-لاجو إلى واشنطن، أن المفاوضات مع إيران لا يمكن التنبؤ بنتائجها بدقة، مؤكدا أن خيار توجيه ضربة يظل مطروحا إذا استدعت الحاجة.

وأشار ترامب إلى أن طهران وافقت على معظم النقاط الخمسة عشر التي قدمتها واشنطن، معتبرا ذلك دليلا على جدية الإيرانيين، وأبدى تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريب، ربما خلال الأسبوع المقبل.

وقال إن واشنطن تطالب طهران بالتخلي عن أسلحتها النووية وتسليم ما أسماه بـ”الغبار النووي” المستخرج من منشآت ناتانز وفوردو وأصفهان، التي تعرضت للقصف الأمريكي في 2025.

وصرح الرئيس الأمريكي بأن الولايات المتحدة تجري مفاوضات مع إيران بشكل مباشر وغير مباشر، مشيرا إلى مشاركة “مبعوثين” في هذه الاتصالات دون الكشف عن تفاصيل إضافية. وأضاف أن المفاوضات تسير بشكل جيد للغاية، مؤكدا أن التواصل المباشر مع طهران يجري بالتوازي مع المباحثات عبر الوسطاء.

وقال ترامب إن إيران ستقدم للولايات المتحدة 20 ناقلة نفط، مشيرا إلى أن عمليات نقل الشحنات ستبدأ اعتبارا من غد الثلاثاء.

وأوضح ترامب أن هذه الخطوة تمثل “هدية” جديدة، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الاتفاق أو خلفياته، في وقت لم يصدر فيه تعليق رسمي فوري من طهران.

وقال إنه يفضل “الاستيلاء على النفط” في إيران، مشيرا إلى أن بلاده تدرس خيارات تشمل السيطرة على جزيرة خرج، التي تعد مركزا رئيسيا لتصدير النفط الإيراني. وأوضح في مقابلة صحفية أن هذا الخيار قد يتطلب بقاء قوات أمريكية في الجزيرة لفترة، معتبرا أن الدفاعات الإيرانية هناك محدودة، في وقت تواصل فيه واشنطن تعزيز وجودها العسكري في الشرق الأوسط عبر نشر آلاف الجنود.

ورغم لهجته التصعيدية، أشار ترامب إلى تقدم المحادثات غير المباشرة مع طهران، محددا مهلة زمنية للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، في حين تبقى سيناريوهات السيطرة على منشآت الطاقة محفوفة بتكلفة بشرية وعسكرية مرتفعة واحتمالات تفاقم أزمة الطاقة العالمية.