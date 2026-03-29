عدوية يطل قريباً.. وثائقي يستعرض رحلته وتأثيره عبر الأجيال

عدوية يطل قريباً.. وثائقي يستعرض رحلته وتأثيره عبر الأجيال

وطنا اليوم:أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنتاج الفيلم الوثائقي “عدوية.. سلطان أهل الهوى”، وعرضه قريباً على شاشة “الوثائقية”.
ويوثق الفيلم قصة صعود الفنان أحمد عدوية، أحد رواد الغناء الشعبي في مصر ومحيطها العربي، راصداً تفاصيل نشأته في الصعيد، وانتقاله إلى العاصمة، وبداياته الفنية المبكرة في شارع محمد علي بالقاهرة، ثم تحوله إلى ظاهرة فنية فرضت حضورها خلال حقبتي السبعينيات والثمانينيات، بالتزامن مع تغييرات اجتماعية واقتصادية شهدتها مصر، منها سياسات الانفتاح الاقتصادي، وانتشار شرائط “الكاسيت”.
يناقش الفيلم كذلك حالة الجدل التي صاحبت “عدوية” خلال مسيرته، والانتقادات التي واجهها، مستعرضاً أيضاً أسباب دخوله عالم السينما والإعلانات، وامتداد تأثيره الفني إلى أجيال جديدة.
ويشارك في الفيلم عدد من المطربين الذين تأثروا بالفنان أحمد عدوية من أجيال مختلفة، بالإضافة إلى شعراء ونقاد ومثقفين وأساتذة في النقد الموسيقي والفني. ويأتي الفيلم في إطار الاهتمام بالفن المصري بكل روافده وأشكاله، وحرصاً على توثيق سير المبدعين المصريين في مختلف المجالات.

من هو؟
ويعد أحمد عدوية من أهم وأشهر نجوم الطرب الشعبي في مصر والعالم العربي، فقد استطاع أن يتخطى الحدود الفنية التقليدية ليقدم لوناً موسيقياً له قدرة على جذب الجمهور من جميع الطبقات الاجتماعية، فاستطاع أن يحقق شهرة واسعة ليصبح أحد رموز الغناء الشعبي في مصر.


