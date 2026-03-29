الرئيس الأوكراني يصل المملكة ضمن جولته الإقليمية

وطنا اليوم:وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى عمان، اليوم الأحد، ضمن جولة يجريها في الإقليم.

ويجري جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الأوكراني مباحثات تركز على التطورات التي تشهدها المنطقة والعلاقات الثنائية.

وكان في استقبال الرئيس الأوكراني لدى وصوله مطار الملكة علياء الدولي، رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، ومحافظ العاصمة ياسر العدوان، والسفيرة الأوكرانية لدى الأردن ميروسلافا شيرباتيوك، وأركان السفارة.